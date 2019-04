Un gran terratrèmol de magnitud 6,1 sacseja Taiwan

Un terratrèmol de magnitud 6,1 que ha sacsejat l'est de Taiwan aquest dijous ha provocat danys en molts edificis i ha obligat suspendre el servei de metro de la capital, Taipei. També ha obligat a interrompre el trànsit amb l'est del país i a tancar l'aeroport durant unes hores. De moment les autoritats han informat que hi ha 17 ferits a la capital, però no se saben les conseqüències a la ciutat més afectada pel sisme: Hualien. De moment, no s'ha informat de víctimes mortals.

La intensitat del terratrèmol ha sigut de nivell 7 en una escala de 7 al municipi coster de Hualien, el nucli urbà més proper a l'epicentre del sisme.

És precís diferenciar la magnitud d'un terratrèmol de la seva intensitat. La magnitud és una dada objectiva, que mesura l'energia alliberada pel sisme. En canvi, la intensitat intenta quantificar com afecta les persones segons on siguin: quantes estaven dormint i s'han despertat, si s'ha produït caiguda d'objectes, desplaçament de mobles, danys en la infraestructura i, fins i tot, un col·lapse. La intensitat del terratrèmol a la capital, Taipei, ha sigut de nivell 4.

Taiwan és sobre una cadena de falles a l'oceà Pacífic coneguda com el 'llindar de foc'. En aquest sentit, els moviments de terra són molt freqüents. El 1999 es va produir un terratrèmol que va matar més de 2.300 persones.

La ciutat de Hualien va viure un altre terratrèmol el febrer de l'any passat, que va deixar 17 víctimes mortals després que quatre edificis s'enfonsessin. De la mateixa manera, el 2016 es va ensorrar un edifici al municipi de Tainan per un altre moviment de terra, que va causar la mort de 115 persones.