Un guàrdia mata una dona embarassada en el repartiment d'aliments a Caracas

"El salari mínim pujarà de 177.507 bolívars a 248.510 bolívars, i el 'cestaticket', de 279.000 bolívars a 500.490 bolívars", ha explicat el president. "L'ingrés mínim integral [que s'obté sumant el sou i el 'cestaticket'] quedarà en 797.510 bolívars [uns 238 dòlars en la taxa de referència oficial] per a tots els treballadors de la nostra estimada pàtria", ha afegit. Al canvi paral·lel, el que s'aplica en totes les transaccions que no involucren l'estat a Veneçuela, aquest ingrés mínim integral queda en poc menys de 7 dòlars.

Paral·lelament, Maduro ha decretat un augment de gairebé el doble del bo d'alimentació conegut com a 'cestaticket', "per a la protecció del dret a l'alimentació" del poble, ha explicat en el tradicional missatge de Cap d'Any.

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, ha anunciat aquest diumenge un augment del salari mínim, les pensions i els sous dels funcionaris d'un 40%, el setè del 2017, per a una economia en hiperinflació com la veneçolana.

En aquest moment "un dels funcionaris castrenses, fent un ús indegut de l'arma de reglament, va disparar trets a la multitud i va ferir la víctima, que va ser traslladada a l'hospital de més a la vora, on va ingressar sense signes vitals", assenyala la policia. Centenars de veneçolans han protestat aquests dies per l'incompliment del govern chavista del seu compromís de lliurar a més de 6 milions de famílies pernils tradicionals de Nadal a preu subsidiat.



L'incident va ser confirmat també pel regidor Jesús Armas del municipi Libertador, on hi ha les parròquies Antímano i El Junquito, entre les quals van ocórrer els fets. "Allà hi havia un operatiu de venda de pernils, però van ser insuficients, i llavors la gent va començar a protestar i el guàrdia nacional es va posar molt nerviós, es va desesperar i va començar a disparar. Va disparar al cap d'aquesta jove embarassada de 18 anys i al gluti d'un jove de 20 anys", ha dit Armas.