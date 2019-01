Un jove ‘hacker’ autodidacte, autor del ciberatac massiu a Alemanya

Un jove alemany de 20 anys és el principal sospitós d’un dels atacs informàtics més importants de la història de la República Federal d’Alemanya. Així ho va comunicar ahir l’Oficina Federal d’Investigació Criminal (BKA), que va confirmar que el noi, estudiant i hacker autodidacte que encara viu amb els seus pares, va ser detingut diumenge a l’estat federal de Hessen.

Segons les autoritats, el noi va reconèixer durant els primers interrogatoris que era el responsable de l’atac informàtic contra polítics i personalitats públiques dut a terme l’any passat i que va saltar a l’opinió pública la setmana passada. Després d’accedir a dades com adreces electròniques, números privats de telèfon, fotografies personals, comptes bancaris, certificats de transferències, continguts de converses de xat, contractes i factures, el hacker les va anar publicant abans de Nadal a través de successius missatges a la xarxa social Twitter. El seguit d’enllaços duia a una plataforma externa on es podien descarregar les dades, entre les quals fins i tot hi havia informacions procedents de la cancellera, Angela Merkel. El investigadors creuen que el detingut va actuar tot sol.

Durant l’escorcoll a casa de l’estudiant, la policia va requisar material informàtic que encara s’està analitzant, per la qual cosa es podrien donar a conèixer més detalls del rerefons del ciberatac durant els pròxims dies. Segons l’Oficina Federal per a la Seguretat Informàtica (BSI), un total de 994 polítics i diputats, en actiu o que van ocupar càrrecs públics en el passat, van ser víctimes de les filtracions. 425 són membres de la CDU-CSU -la unió conservadora encapçalada per Merkel-, 318 pertanyen al Partit Socialdemòcrata d’Alemanya (SDP), 112 formen part dels postcomunistes de Die Linke i 111 dels ecoliberals dels Verds. L’únic partit que no s’ha vist afectat pel ciberatac és la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD).

L’absència de membres d’AfD al llistat de polítics d’afectats per l’atac informàtic, sumat al fet que algunes de les personalitats públiques afectades per les filtracions són humoristes, periodistes i presentadors de televisió molt crítics amb la ultradreta i els nous moviments ultres a Alemanya, va generar la setmana passada especulacions sobre un possible rerefons polític del ciberatac.

Cap rerefons polític

Quan ahir li van preguntar en roda de premsa sobre aquesta qüestió, el ministre federal de l’Interior, el socialcristià Horst Seehofer, va descartar aquesta possibilitat. Segons els investigadors, l’estudiant va robar i filtrar les dades privades perquè “estava emprenyat amb els polítics”, segons va declarar durant els interrogatoris. La BKA també assegura que de moment no ha trobat cap connexió entre el jove i moviments ultradretans ni neonazis.

Tot i no tenir cap formació informàtica específica, el hacker autodidacte sí que tenia prou coneixements tècnics per accedir a informacions privades i anar-les filtrant a través de xarxes socials i plataformes online de descàrrega de dades. El noi, que ha quedat en llibertat perquè no té antecedents penals ni hi ha de fugida, ja va cridar l’atenció dels serveis secrets i les autoritats alemanyes fa dos anys per haver fet preparatius per a activitats d’espionatge, segons la fiscalia.

El ministre de l’Interior va comparèixer ahir davant la premsa durant més d’una hora, acompanyat pels directors de la BKA i la BSI. Seehofer, molt discutit durant els últims mesos per les seves polèmiques declaracions sobre la política migratòria de la cancellera Merkel, responia així a les crítiques per la seva gestió del ciberatac. Unes crítiques generades per la lenta reacció de les principals instàncies encarregades de la seguretat interna del país.

El jove hacker va penjar les dades privades dels polítics i les personalitats públiques a internet a inicis del mes de desembre, però fins a començaments d’aquest any el ministeri de l’Interior alemany i les oficines encarregades de la seguretat informàtica no van donar la veu d’alarma. Alguns dels diputats afectats fins i tot van assegurar que s’havien assabentat de les filtracions a través dels mitjans de comunicació o per amistats que els havien alertat que les seves xarxes socials havien sigut intervingudes per hackers.

“Nosaltres fem la nostra feina”, va respondre ahir Seehofer, que a més va defensar que la BKA i la BSI van actuar ràpidament així que es van conèixer les filtracions. El ministre socialcristià va apel·lar a la responsabilitat dels usuaris de xarxes socials i dels serveis d’emmagatzematge online, i va advertir que mai hi haurà “seguretat absoluta” a la xarxa.

Aquest últim episodi d’atac cibernètic ha provocat que el govern federal alemany hagi pres noves mesures, com ara l’aprovació d’una llei de seguretat de tecnologies de la informació 2.0 durant el primer semestre d’aquest nou any. Aquesta llei hauria de millorar els sistemes de prevenció i d’alerta. A més, la BKA crearà 350 noves places especialitzades en seguretat informàtica.