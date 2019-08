Per què ens han de preocupar els incendis a l'Amazones?

L'Amazones és la principal selva tropical del planeta, amb una superfície de més de cinc milions de quilòmetres quadrats. Els incendis de les últimes setmanes han alarmat els ambientalistes i han generat una disputa diplomàtica entre el president francès Emmanuel Macron i el brasiler Jair Bolsonaro, que es dirimeix aquest dissabte a la cimera del G-7 a Biarritz.

L'Amazones pateix una onada d'incendis en diversos estats del Brasil (Roraima, Acre, Rondonia, Mato Grosso do Soul i Amazones) que són visibles des de l'espai. L'Institut Nacional de Recerca Espacial (INPE) ha detectat 9.500 nous incendis només des del 15 d'agost i el fum ha arribat a enfosquir el cel de São Paulo, a l'altre extrem del gegant llatinoamericà. L'INPE ha detectat 73.000 incendis al país des del gener, la majoria a l'Amazones, un 80% més que en mateix període de l'any passat.

Forest fires in the #Amazon are generating smoke that can be seen from space. Here's a view of the fires in the #rainforest taken by the @CopernicusEU #Sentinel3 satellite's #OLCI instrument today at 13:23 UTC. pic.twitter.com/ErPU3CA5cQ