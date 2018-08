Un home roba un avió de passatgers i s'estavella a prop de Seattle

Un treballador de la companyia aèria nord-americana Horizon Air ha robat un avió sense passatgers a l' aeroport de Tacoma-Seattle, al nord-oest dels Estats Units, i s'ha suïcidat després estavellant l'aeronau en una zona boscosa al sud de l'estret de Puget, localitzat també a la costa nord-occidental dels Estats Units. Les autoritats nord-americanes descarten que l'incident hagi estat una acció terrorista.

L'autor del robatori és un mecànic de 29 anys de l'aerolínia Horizon Air, que ha actuat sol. L'avió sostret és un Bombardier Q400, de fabricació canadenca, que estava buit però tenia capacitat per a 76 passatgers. Després del robatori, s'han disparat totes les alarmes i dos avions militars caça F-15 s'han enlairat des de Portland (Oregon) per interceptar-lo.

Horizon Air és una empresa germana d'Alaska Airlines. Aquesta última companyia ha difós a Twitter una declaració en vídeo de la responsable d'operacions d'Horizon Air, Constance von Muehlen, que amb to dramàtic deia el següent: "Sento informar que a les vuit del vespre aproximadament un dels nostres 400 avions de passatgers s'ha enlairat de forma no autoritzada des de l'aeroport de Tacoma-Seattle". I afegia: "Creiem que no hi ha cap passatger ni cap membre de la tripulació a bord".

A message from Horizon Air Chief Operating Officer Constance von Muehlen: https://t.co/BDhk9pf1Yt — Alaska Airlines (@AlaskaAir) 11 de agosto de 2018

L'avió s'ha estavellat 15 minuts després d'iniciar el seu vol i després de fer diverses acrobàcies. L'aeroport Tacoma-Seattle ha informat a Twitter que la normalitat ha tornat a les seves instal·lacions després de l'incident.