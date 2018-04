Els hongaresos es revolten contra Orbán

L'ultranacionalista Viktor Orbán va guanyar les eleccions generals a Hongria el 8 d'abril amb el 49% dels vots, i va arrasar a les zones rurals. Però això no sembla que sigui una garantia perquè tingui un mandat sense entrebancs. Budapest, la capital d'Hongria, va ser escenari aquest dissabte d'una de les mobilitzacions més multitudinàries que s'han celebrat mai al país. Segons els organitzadors, hi van participar més de 100.000 persones, amb un objectiu comú: mostrar la seva oposició a Orbán. Els organitzadors han advertit que convocaran una protesta cada cap de setmana.

Els manifestants exigeixen un nou recompte dels vots de les eleccions, uns mitjans de comunicació lliures, una nova llei electoral i una cooperació més eficient dels partits de l'oposició per fer front a Orbán, que va aconseguir guanyar els comicis per tercera vegada consecutiva amb majoria absoluta. Orbán va aconseguir el triomf a les urnes amb una campanya electoral basada en el suposat perill que la immigració comporta per a la identitat hongaresa.

"Som la majoria", va ser un dels lemes de la manifestació, convocada per particulars a través de Facebook, però a la qual es van sumar els partits de l'oposició. "No abaixarem mai el cap davant el corrupte poder de Fidesz [el partit d'Orbán]. No podem ni tampoc volem viure sense llibertat", va advertir un dels oradors a la protesta, l'advocat Tamás Szendrö-Németh.

A banda de Budapest, es van organitzar manifestacions paral·leles a altres ciutats d'Hongria, però també a Berlín, Brussel·les, Dublín, Londres o París, on sobretot va participar gent jove.

Els organitzadors de la protesta s'oposen a una reforma electoral impulsada per Orbán l'any 2011 que representa de forma desproporcionada zones en què la seva formació obté bons resultats a les urnes. Així mateix, denuncien algunes de les mesures que el primer ministre ha pres durant els últims dies.

La llista negra del govern

El setmanari hongarès ' Figyelö', pròxim al govern d'Orbán, va publicar l'11 d'abril una llista de més de 2.000 persones presumptament sospitoses de treballar per enderrocar el govern del primer ministre ultranacionalista. La llista inclou molts periodistes i altres ciutadans que, segons la revista, són "mercenaris" pagats per l'inversor i filantrop nord-americà d'origen hongarès George Soros. Els enemics d'Europa

Molts dels reporters de la llista, però, són informadors coneguts o vinculats a ONGs que treballen a Hongria. Per exemple, Amnistia Internacional, el Comitè Hèlsinki Hongarès i la Unió per a les Llibertats Fonamentals (TASZ).

L'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) ha condemnat la publicació del setmanari. "Aquestes llistes negres i de menyspreu a periodistes i altres ciutadans són inacceptables i perilloses", ha advertit en un comunicat el representant per a la llibertat de premsa de l'OSCE, Harlem Désir.