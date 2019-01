Un hospital d'Irlanda impedeix a una dona avortar tot i que ja és legal al país

Irlanda va votar 'sí' a la despenalització de l'avortament el maig passat en un referèndum. No obstant això, aquest divendres una dona irlandesa ha hagut d'agafar un avió i viatjar fins al país veí, el Regne Unit, per interrompre el seu embaràs perquè el fetus patia una anomalia. Des de l'1 de gener, però, a Irlanda la llei estableix que els hospitals han de garantir que una dona pugui avortar si ho desitja fins a la novena setmana d'embaràs, o fins a la 13 si el fetus presenta algun problema.

L'hospital maternoinfantil de Dublín, The Coombe –que és un dels centres sanitaris més importants del país en aquesta especialitat– va rebutjar practicar un avortament a la dona perquè, va argumentar, considerava que no estava clar que el fetus presentés una anomalia. El cas ha sortit a la llum aquest divendres després que dues membres de la cambra baixa de representants (Dáil Eiréann) es posessin en contacte amb la pacient i ho denunciessin, segons ha informat el rotatiu local 'Irish Examiner'.

Ruth Coppinger, del partit Solidarity, ha explicat que la dona es va fer una ecografia la setmana 13 de l'embaràs i els metges van detectar una "anomalia en el fetus". Al cap d'una setmana hi va tornar i li van confirmar aquest diagnòstic, a més d'assegurar-li que el fetus "no podria sobreviure fora de l'úter", segons ha explicat Coppinger.

"Primer un metge i després un altre, tots dos van coincidir que hi havia una anomalia fatal en el fetus", ha destacat Coppinger. En canvi, la direcció de l'hospital assegura que el diagnòstic no era clar.

Bríd Smith, del mateix partit, ha assegurat davant la cambra baixa que la dona li va dir: "Això no és el que jo vaig votar. Jo tinc uns drets constitucionals". A més, la política ha afegit: "No pot dormir a les nits pensant en la condició en la qual es troba el seu futur fill. Vol que això s'acabi ja. Aquest país va votar per això. És la llei".

La llei a Irlanda

La llei estableix que els metges de capçalera avalin un avortament a les dones que estiguin de fins a nou setmanes d’embaràs. Els hospitals, però, s’han d’encarregar de fer el diagnòstic a les dones que estiguin de més de nou setmanes. Es considera que la interrupció de l'embaràs sigui fins a la setmana 12. A partir d'aquesta data, només es poden intervenir els embarassos en casos excepcionals i cal que un mínim de dos metges hagin revisat el cas. Com en el cas de la dona que es va traslladar al Regne Unit per avortar.

El ministre de Salut, Simon Harris, ha assegurat que "la llei permet interrompre l'embaràs quan dos obstetres certifiquen que el fetus no sobreviurà fora de l’úter". El vice primer ministre irlandès, Simon Coveney, també ha reaccionat al cas, afirmant que la llei és "clara" i "consistent", basant-se en els resultats del referèndum celebrat el maig passat: un 67,4% dels electors van votar a favor del "sí". I ha afegit: "Els hospitals d'Irlanda tenen l'obligació de prendre les decisions seguint la nova legislació".