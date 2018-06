Juncker convoca per diumenge una cimera extraordinària sobre immigració i asil

L'endemà que es fes públic que la UE es planteja formalment crear centres d'immigrants fora d'Europa, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha convocat per aquest diumenge una cimera extraordinària amb alguns líders europeus, els dels estats membres amb més interès en la política d'immigració.

La trobada informal, que es farà a Brussel·les, servirà per abordar la reforma de la política d'asil. En la minicimera hi participaran Espanya, Alemanya, França, Itàlia, Àustria, Bulgària, Grècia i Malta. Juncker ha convocat els líders per poder trobar "solucions" a la reforma d'asil que s'ha de pactar a la cimera que celebraran els líders dels Vint-i-vuit dijous i divendres de la setmana que ve.

J'invite à une réunion de travail informelle sur les sujets des migrations et de l'asile un groupe d'Etats membres intéressés. Le but de la réunion, qui aura lieu ce dimanche à Bruxelles, est de travailler à des solutions européennes en vue du #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/2tim8EbUXX — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 20 de juny de 2018

Els líders europeus plantegen una reforma de l'asil que consolidi l'Europa fortalesa. L'arribada als governs d'Àustria i Itàlia de partits d'extrema dreta, així com la crisi política al govern d'Angela Merkel per temes d'immigració, estan fent girar Europa cap a polítiques més dures contra els immigrants i refugiats.

En l'esborrany de les conclusions de la cimera de la setmana que ve, que es va filtrar aquest dimarts, els líders europeus donaven suport a la polèmica proposta de crear centres d'immigrants fora de les fronteres de al UE. La idea que hi ha sobre la taula és evitar que entrin en territori comunitari els immigrants clandestins que emigren per motius econòmics, els que Europa considera que no poden demanar asil. És la proposta dels partits d'extrema dreta, que ha anat aglutintant suports entre una majoria de socis.

Objectiu: salvar el govern alemany

Juncker ha convocat amb tanta urgència la cimera perquè davant la crisi política a Alemanya, és gairebé un imperatiu legal pactar la reforma de l'asil la setmana que ve. Els socis de Merkel de la CSU de Baviera han donat un ultimàtum a la cancellera alemanya per trobar un acord europeu sobre immigració. Si la UE no pacta mesures que satisfacin el ministre de l'Interior alemany, Horst Seehofer, líder de la CSU, es podria trencar el govern alemany.

La minicimera d'aquest diumenge suposarà l'estrena a la UE del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El líder socialista es reuneix dissabte a París amb el president de França, Emmanuel Macron, també per debatre la política europea d'immigració i asil.