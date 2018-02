El frau i la immigració marquen les eleccions més incertes d’Itàlia

Un país ingovernable. Aquest és l’escenari que pronostiquen a Itàlia totes les enquestes electorals. Segons els últims sondejos, la coalició de centredreta, liderada per Força Itàlia de Silvio Berlusconi i la Lliga de Matteo Salvini, obtindria prop del 36% dels vots. El Moviment 5 Estrelles (M5E) seria el partit més votat en solitari, amb el 28%, mentre que el governamental Partit Demòcrata (PD), de l’ex primer ministre Matteo Renzi, s’hauria de conformar amb prou feines amb el 23%. Cap partit o coalició arribaria al 40% necessari que exigeix la nova llei electoral per governar, cosa que condemnaria Itàlia a un futur incert després de les eleccions del 4 de març.

Guanyi qui guanyi, seran necessàries aliances postelectorals. Una condició que limita les opcions del M5E, tradicionalment contrari a les aliances. L’abandonament del pare-fundador, el còmic Beppe Grillo, podria permetre al nou líder, Luigi Di Maio, intentar governar mitjançant acords concrets amb altres formacions sense trair l’essència del moviment de l’antipolítica.

Les polèmiques no afecten l’M5E

El partit, que va fer de l’honestedat la seva bandera, està vivint les seves hores més crítiques després de descobrir un forat d’1,4 milions d’euros en els seus comptes pel frau d’alguns dels seus diputats. Almenys una dotzena de diputats haurien fingit tornar part de la seva retribució a un fons dedicat a finançar petites i mitjanes empreses, burlant el codi de conducta intern. Una crisi que de moment sembla no influir en el seu electorat més fidel.

El més probable és que cap dels candidats que es presenten arribi a coronar-se com a primer ministre. Silvio Berlusconi no podrà repetir, perquè està inhabilitat per exercir càrrecs públics per estar condemnat per frau fiscal. L’ex-Cavaliere, en una jugada mestra, va assegurar que el partit més votat de la seva coalició serà qui porti la batuta en el cas que el president de la República, Sergio Mattarella, els encarregui formar govern. Entre els noms que s’estudien com a home de palla del Cavaliere hi ha el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i Niccolò Ghedini, advocat de Berlusconi i un dels seus col·laboradors més fidels. Però no sembla que Salvini tingui la intenció de posar-li les coses fàcils. El líder de la Lliga està recorrent el país de nord a sud amb un discurs antieuropeista i antiimmigració.

Fa dues setmanes un excandidat local de la Lliga la va emprendre a trets des del seu vehicle contra els immigrants de color que s’anava trobat al seu pas per Macerata, una localitat al centre d’Itàlia. Luca Traini va reconèixer davant la policia que aquell matí havia sortit de casa per “matar negres”, en venjança per la mort de Pamela Mastropietro, una italiana de 18 anys, presumptament a mans de diversos homes de nacionalitat nigeriana. Salvini es va afanyar a apuntar com a responsables els que havien afavorit una immigració “fora de control”. I va convocar per al dissabte de la setmana que ve una manifestació a Milà amb el lema “Els italians primer”, en oposició a la protesta antiracista convocada pel diumenge 24 a Roma. La vendetta racista s’ha colat al centre de la campanya i el fantasma de la immigració està monopolitzant el debat.

En una trobada amb periodistes estrangers, l’ex primer ministre Matteo Renzi va criticar l’ús electoralista que la Lliga fa de la immigració:“Durant el meu govern vam salvar milions de vides a la Mediterrània i això m’ha costat alguns punts a les enquestes, però ho tornaria a fer”. Renzi aspira a reconstruir un centreesquerra que es presenta dividit en dos blocs: PD i Lliures i Iguals. Però la coalició liderada per l’exjutge antimàfia Piero Grasso, amb el suport de figures històriques de l’esquerra com Massimo D’Alema, amb prou feines arriba al 6% en intenció de vot. Així, cobra cada cop més força la hipòtesi d’una gran coalició encapçalada per l’actual primer ministre Paolo Gentiloni, el polític més ben valorat pels italians. Una idea que no disgusta el PD ni Berlusconi.

El dia de la marmota a la italiana

Mateix escenari, mateixos protagonistes... i una mica més de cabell. Silvio Berlusconi, el showman per excel·lència de la política italiana, va acudir a un històric programa de la RAI presentat pel periodista Bruno Vespa per comprometre’s per escrit a complir les seves promeses electorals si arriba al poder. No era cap nova estratègia de màrqueting electoral, més aviat va semblar un déjà-vu. El 2001, en el mateix programa i davant del mateix presentador, va signar el primer “contracte amb els italians”. L’ex-Cavaliere no pot ser candidat pel fet d’estar inhabilitat, però això no li impedeix fer campanya. “He vist les imatges de fa 17 anys i tinc menys pèl que ara”, va dir fent broma. “Estimat Vespa, li donaré el nom de la meva tricòloga”.