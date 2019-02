Tres mil libanesos també han fugit de Veneçuela

Marrun Adriana Rahme va arribar al Líban embarassada de set mesos perquè el seu pare, Munir Rahme, un reeixit empresari libanoveneçolà, estava molt malalt. La il·lusió del Munir era poder veure néixer el primer net de “la nineta dels seus ulls”, així que la Marrun va decidir avançar el part perquè el pare pogués veure la criatura abans de morir. Després del funeral, la Marrun, el seu marit, Jeber Barreto, i el nadó van tornar a la ciutat veneçolana de Tigre, a l’estat petrolier d’Anzoátegui, on tenien negocis que el Munir havia iniciat feia 50 anys i que tants beneficis havien donat a la família en el passat. Però la situació va esdevenir tan difícil a Veneçuela que la parella es va veure obligada a tornar al Líban.

La Marrun i el Jeber són descendents d’uns dels molts libanesos que van emigrar a Veneçuela durant la guerra civil en aquest país del Pròxim Orient (1975-1990) o a finals del segle XIX per fugir de les persecucions de cristians en època otomana. Al país sud-americà hi viuen fins a un milió de libanesos i descendents, segons dades de l’ambaixador del Líban a Caracas, Elías Lebbos. Ara, però, molts estan marxant. En només dos mesos, des del gener, més de 3.000 han tornat al Líban.

“No aconseguíem vacunes per al meu fill. Tampoc hi havia llet ni bolquers. Havies de recórrer barris i barris per trobar un simple paquet de bolquers o un pot de llet de fórmula. O de vegades, per aconseguir-ho, havíem d’intercanviar un paquet de detergent per la llet. Estava posant en risc la vida del meu fill”, explica a l’ARA el Jeber per justificar que hagi tornat al Líban.

“Aquí hi ha seguretat, tenim benestar social i podem educar el nostre fill”, destaca la Marrun, que confessa que té el cor dividit entre el Líban i Veneçuela. Diu que de vegades se sent estrangera al Líban, malgrat tenir-ne la nacionalitat, perquè, com la majoria de descendents de libanesos emigrats a Veneçuela, parla l’àrab col·loquial però no pas el formal i, en conseqüència, no el sap llegir ni entén la televisió.

La Marrun i el Jeber han deixat a Veneçuela l’imperi que va construir el pare d’ella en el sector hoteler i el mercat immobiliari de Tigre. Els germans de la Marrun continuen encarregant-se de l’hotel de luxe de 420 habitacions i d’altres propietats del pare, tot i que ells també han marxat de Veneçuela. “La situació ara és molt crítica. L’hotel no dona beneficis com abans”, admet el Jeber.

“Els libanesos hem sigut una de les comunitats més castigades a Veneçuela perquè érem comerciants, i Chávez i Maduro han enfonsat l’economia del país”, lamenta el Jeber, que ahir esperava que no només fos el dia de l’entrada de l’ajuda humanitària a Veneçuela, sinó també de la llibertat.

Odette Andari i el seu marit eren propietaris de dues de les agències de viatges més importants del país sud-americà. Ara, amb prou feines poden mantenir-ne una i els guanys no els permeten ni pagar els empleats. L’Odette, com la Marrun i el Jeber, viu ara al Líban i no ha tornat a Caracas des de fa un parell d’anys per problemes de salut del seu marit.

Pèrdua de valor

“Abans guanyàvem entre 15.000 i 20.000 dòlars al mes, però últimament no arribem ni als mil, i hem de pagar de la nostra butxaca el personal de l’agència”, es queixa l’Odette. La devaluació del bolívar és tan vertiginosa que el negoci i les propietats de la parella han perdut més del 80% del valor. De fet, l’Odette és propietària d’un habitatge a la millor zona de Caracas, Colinas de Valle Arriba, on hi ha l’ambaixada dels Estats Units. “Vam comprar l’apartament per un milió de dòlars. Si ara el venguéssim no n’aconseguiríem ni 100.000”, calcula la dona.

Però els veneçolans d’origen libanès que han tornat al Líban tampoc ho tenen fàcil. “És un país molt car. Els que tornen és perquè tenen un habitatge de propietat de la família. Per a la resta, resulta inassumible. També és molt difícil treballar aquí. Obrir un negoci és gairebé impossible. La construcció era l’únic sector rendible els últims anys perquè els materials eren molt barats, però ara ningú pot comprar-se un pis i la majoria es queden buits”, explica l’Odette.

Habib José i la seva dona Carmencita van tornar fa poc al Líban per donar un futur millor a les seves dues filles. Al principi el Habib anava i venia de Veneçuela per intentar obrir un negoci allà en uns locals que són propietat de la família. “El meu pare em va dir un dia: «Habib, a Veneçuela som fenicis. Aquí, al Líban, som veneçolans»”, explica el Habib, que reconeix que ells, al Líban, no poden competir amb un libanès a l’hora d’obrir un negoci. “L’única sortida que ens ha quedat és el sector de la construcció. No hem aconseguit vendre cap habitatge dels que hem edificat, però almenys ens n’hem quedat un per viure-hi”.