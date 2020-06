28 immigrants rescatats al Mediterrani donen positiu per covid-19 a Sicília

Un total de 28 immigrants que havien sigut rescatats al Mediterrani per un vaixell de l'ONG Sea-Watch han donat positiu per covid-19 i han sigut aïllats dins del ferri Moby Zazà, on des del mes d'abril Itàlia posa en quarantena tots els migrants que arriben a les costes de Sicília. Fa dos mesos el govern italià va prohibir el desembarcament de tots els vaixells de rescat en els seus ports fins al 31 de juliol a causa del covid-19 i transfereix totes els migrants rescatats a diversos vaixells atracats als seus ports.

El vaixell Sea-Watch 3 va arribar diumenge a Sicília amb més de 200 migrants rescatats en alta mar, principalment de països africans. Tots van ser traslladats immediatament al ferri Moby Zazà. Membres de l'ONG van alertar llavors les autoritats d'un cas sospitós de coronavirus entre els rescatats, al qual se li va fer la prova i va donar positiu, abans de ser hospitalitzat a la ciutat de Caltanissetta. En els tests posteriors 28 persones del mateix vaixell van donar positiu.

El continent africà està en plena acceleració de la pandèmia però té molts menys casos que Europa. Amb tot, certes autoritats sanitàries de Líbia han informat en els últims dies d'un augment dels contagis al país que atribueixen a les repatriacions de nacionals des d'altres països, segons Reuters.

L'ONG alemanya Sea-Watch ha demanat al govern alemany que doni suport a Itàlia en la gestió de la situació i li ha demanat també que faci la prova del covid als 22 membres de la tripulació del vaixell de rescat.