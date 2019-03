Un incendi en un edifici de Bangladesh obliga les víctimes a saltar per les finestres

Un incendi en un edifici comercial de 19 plantes de Bangladesh ha deixat almenys 6 morts i 60 ferits aquest dijous, segons Reuters. Almenys tres de les víctimes mortals s'han vist obligades a saltar per les finestres des del pis 19 per evitar ser atrapades per les flames, mentre que les altres tres han mort a causa de l'incendi. De moment, el foc no està controlat i moltes persones segueixen atrapades a l'interior de l'edifici.

One from the 11th floor of the 19 storey building, jumped down from the fire at Dhaka Banani FT. Allah please helps and save all this people's. pic.twitter.com/AdKP7o1fIX