L'incendi més gran de la història de Califòrnia ja ha cremat 118.000 hectàrees

Els bombers de Califòrnia lluiten contra l'incendi més gran de la història de l'estat, que ja ha cremat 118.000 hectàrees, gairebé la mida de la ciutat de Los Angeles. Un total de 4.000 efectius treballen perquè el foc, que crema des del 27 de juliol, no arribi a comunitats com Nice, Lucerne i Clearlake Oaks.

L'incendi, anomenat Mendocino Complex per la regió on va començar, és un dels 17 grans focs que cremen a Califòrnia i que, atiats per la calor i el vent, han acabat amb la vida de set persones, n'han desplaçat desenes de milers i han destruït 1.500 edificis durant aquest últim mes. Aquest incendi en concret ha ferit dos bombers, ha cremat 75 cases i ha forçat l'evacuació de 23.000 persones.

Els bombers van aconseguir controlar el foc ahir en un 34%, cosa que va suposar una millora respecte a dilluns, però el foc ha continuat propagant-se i ha superat el foc Thomas, que l'any passat va arrasar 113.800 hectàrees i que fins ara havia sigut el més gran de la història de Califòrnia.