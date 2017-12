Un incendi en un restaurant de Bombai causa la mort de 14 persones

Almenys 14 persones han mort i 15 han resultat ferides aquest divendres en l'incendi d'un restaurant de la ciutat de Bombai, a l'oest de l'Índia, segons han confirmat fonts policials a Efe.

L'incendi va començar sobre les 00.20 hora local (la tarda de dijous a Catalunya), en un restaurant situat al terrat d'un hotel a la coneguda àrea d'oci de Kamala Mills, al sud de la metròpoli índia.

El portaveu de la policia de Bombai, Deepak Devraj, va revelar que entre els 14 morts de l'incendi hi ha onze dones, d'uns 30 anys d'edat, que estaven celebrant l'aniversari d'una d'elles.

El diari 'The Times of India' assegura que 50 persones van ser traslladades fins a centres hospitalaris, encara que el balanç de ferits és de 15 persones, que, segons el comissari adjunt, "es troben fora de perill".

Les causes que van provocar aquest incendi encara no han sigut detallades, però el portaveu policial de Bombai va assegurar que s'ha interposat una denúncia contra el gerent i els propietaris de l'hotel. De moment encara no s'ha produït cap detenció.

Devendra Fadnavis, cap de govern de l'estat occidental de Maharashtra, del qual Bombai és la capital, ha sol·licitat una "recerca en profunditat" sobre les causes de l'incendi i ha demanat "mesures fermes" contra els possibles infractors.

Els incendis d'edificis són freqüents a l'Índia, sovint a causa del precari estat de les infraestructures i de la falta de manteniment, factors alimentats per la corrupció i pràctiques il·legals en el sector de la construcció. De fet, fa deu dies almenys 12 persones van morir en l'incendi d'una botiga, també a la ciutat de Bombai.