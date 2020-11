La incertesa del recompte s’encomana als mercats

La incertesa del recompte electoral s’ha contagiat als mercats financers al llarg de la nit. Els inversors s’han mantingut cauts davant la falta de resultats definitius i, a mesura que passaven les hores, davant la creixent certesa que el procés electoral s’allargaria més dies per la impossibilitat de saber el guanyador de les eleccions en tots els estats, sobretot els més ajustats i que poden decidir l’elecció.

Com és habitual, els mercats europeus i americans s’han mantinguts tancats durant la nit, de manera que han sigut els asiàtics els que han anat reaccionant a mesura que els mitjans de comunicació anaven pintant el mapa d’estats d’un color o d’un altre.

En les darreres setmanes les projeccions electorals parlaven d’una victòria del demòcrata Joe Biden, en alguns casos fins i tot amb molt d’avantatge, o com a mínim amb un marge relativament còmode. La realitat, però, s’acosta molt més del previst a l’elecció del 2016, la qual cosa ha deixat els inversors a l’espera de tenir algun resultat més sòlid al qual agafar-se. La volatilitat ha marcat la nit.

No obstant, la reacció dels mercats ha sigut marcadament diferent de la de fa quatre anys. En aquella ocasió la reacció inicial la mateixa nit de les eleccions va ser de pànic davant de la sorprenent victòria de Donald Trump, ja que totes les enquestes havien apuntat a un triomf de la demòcrata Hillary Clinton, la candidata favorita de l’establishment nord-americà. No va ser fins a les següents setmanes que els mercats es van normalitzar i es van girar a favor de Trump, acceptant amb els braços oberts algunes de les seves propostes econòmiques.

En aquesta ocasió, malgrat els pronòstics relativament desfavorables per a Trump, les enquestes eren menys clares sobre qui acabaria al capdavant. Això s’ha notat en els últims mesos, quan s’ha imposat més la cautela que el 2016. A més, el sector financer ja sap de quin peu calça Trump.

De fet, una hipotètica victòria de Biden podria posar en dubte la gran retallada d’impostos aprovada pel Congrés a proposta de Trump el 2017, una de les polítiques més populars entre els inversors i la manera que va tenir el president nord-americà de guanyar-se la confiança tant del nucli dur del seu partit com dels executius de les grans corporacions del país. El principal punt de la reforma va ser l’impost de societats: les empreses van passar de pagar entre un 15% i un 39% dels beneficis de l’any, segons la mida de la companyia i els guanys de l’exercici, a pagar només un 21% en tots els casos.

No obstant, l’estil combatiu del president juga en contra seva, més encara si al davant hi té un contrincant com Joe Biden, un demòcrata moderat en la línia d’Obama, Hillary Clinton o Bill Clinton. Biden no representa un trencament amb les polítiques liberals de les administracions demòcrates.

Poques variacions

Tot i que la volatilitat ha sigut bastant alta a primeres hores de la nit, a mesura que avançaven les hores s’imposava la calma. La certesa que no hi hauria un vencedor declarat en diversos estats clau -com ara Pennsilvània, Michigan i Wisconsin- ha portat una certa calma als mercats.

A les 6 del matí el dòlar havia guanyat un 0,38% respecte del ien, la moneda del Japó. Pel que fa a la borsa, els futurs del Dow Jones 30 -l’índex de la Borsa de Nova York- també es mantenien amb pocs canvis: creixien un 0,2% en comparació amb el dia anterior.

“En el millor dels casos hi haurà un bloqueig tant amb una presidència de Biden com de Trump. Crec que el mercat està comptant amb aquesta possibilitat”, va comentar a l’agència Reuters Thomas Hayes, analista del fons d’inversió nord-americà Great Hill Capital. “A Trump li està anant millor a tot arreu i no hi ha hagut cap gran sorpresa a favor de Biden”, afegia també a Reuters Bob Shea, conseller delegat de TrimTabs Asset Management, que apuntava que els inversors estan actuant d’acord amb el principi que “Trump és bo per als mercats”. Tot això explicaria els guanys moderats als mercats davant les perspectives de Trump de poder obtenir un segon mandat i la diferència amb el pànic registrat el 2016.