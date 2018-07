Compreses sense impostos a l'Índia

Pas de gegant a l'Índia a favor dels drets de les dones. El govern ha eliminat el polèmic impost que gravava compreses i tampons amb un impost del 12% en un intent que l'abaratiment n'estengui l'ús i permeti així que més nenes vagin a l'escola durant els dies que tenen la menstruació. Es calcula que de cada 10 dones només una fa servir productes d'higiene íntima d'un sol ús i que la resta es veuen obligades a rentar i reutilitzar draps, amb els riscos higiènics que això comporta, perquè no poden assumir-ne el cost.

Des de fa mesos, organitzacions i activistes exigien la retirada de la taxa amb l'argument que a la pràctica suposava una barrera gairebé insalvable per a l'accés a l'educació per a les noies, que sovint es veuen obligades a quedar-se a casa a causa de la falta d'accés a productes d'higiene femenina, mentre que també s'enfronten a l'estigma i la manca de banys a les escoles. En aquest vídeo a favor de les compreses sense impostos s'il·lustra que el seu ús comporta beneficis econòmics perquè les dones guanyen en oportunitats laborals.

"Estic segur que mares i germanes estaran molt satisfetes de sentir que les compreses sanitàries estan a partir d'ara exemptes al 100%", ha afirmat el ministre d'Hisenda de l'Índia, Piyush Goyal, a la premsa a Nova Delhi en anunciar la retirada de la taxa, que es va imposar fa just un any.

La diputada Sushmita Dev va llançar llavors una recollida de signatures per exigir una reducció o eliminació total d'impostos afirmant que el 70% de les dones no podien comprar-les perquè eren massa cares. Més de 400.000 persones van afegir-se a la petició. "Aquest és el pas més esperat i necessari per ajudar les nenes i dones a mantenir-se a l'escola, als seus llocs de treball, a practicar una higiene menstrual adequada", ha subratllat Surbhi Singh, fundadora de Sachhi Saheli, una organització benèfica que sensibilitza sobre la salut menstrual.

La potent Bollywood, la versió local de Hollywood, ha trencat el tabú de parlar en públic de la regla i la higiene menstrual amb la pel·lícula 'Padman', protagonitzada per Akshay Kumar, un dels herois d'acció més populars del cinema hindi, que a principis d'aquest any es va estrenar i va obrir un debat nacional. Kumar encapçala una campanya del moviment Niine, una iniciativa que promou la higiene menstrual, per ajudar a augmentar la quantitat de dones que utilitzen compreses.

La situació a l'Índia s'estén a d'altres punts del continent, on més d'un terç de les noies eviten l'escola durant els seus períodes menstruals, ja que no tenen accés a lavabos ni a compreses, i moltes no reben educació sobre la regla abans d'arribar a la pubertat, segons un recent informe de les organitzacions WaterAid i Unicef.