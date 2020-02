Les infermeres de Wuhan demanen ajuda a la comunitat mèdica internacional

Les infermeres de Wuhan, la ciutat xinesa a l’epicentre del brot de coronavirus mundial, estan esgotades i psicològicament afectades. I fan una crida d’auxili. Després de dos mesos de treballar dia i nit en les sales d’aïllament d’uns hospitals saturats de pacients amb el Covid-19, ahir van publicar una carta oberta en la revista mèdica The Lancet per demanar ajuda a la comunitat internacional. “Demanem a infermeres i personal mèdic dels països del món que vinguin a la Xina ara i ens ajudin en aquesta batalla”, imploren en la missiva, signada per Yingchun Zeng i Yan Zhen, alts càrrecs d’infermeria de l’Hospital de Guangzhou, una localitat pròxima a Hong Kong, que treballen des de fa setmanes com a voluntàries a Wuhan, un miler de quilòmetres al nord de casa seva, a l’interior de la Xina.

Fins a 14.000 infermeres de tots els racons de la Xina han arribat a Wuhan per treballar voluntàriament en la contenció d’aquest nou virus. Però: “Les condicions i l’ambient a Wuhan són molt més extrems i difícils del que mai haguéssim imaginat”, diuen les infermeres a la carta, on relaten el seu “esgotament físic” i el seu “patiment psicològic”. “Som infermeres professionals, però també som éssers humans. Com tothom, sentim desesperança, angoixa i por”, diuen en la seva carta.

El govern xinès fa setmanes que lloa aquestes infermeres voluntàries com les grans heroïnes del país, mostrant imatges del moment en què es rapen els cabells per començar a treballar i evitar així al màxim els contagis. Però la carta publicada ahir denuncia unes condicions de treball que el govern de Xi Jinping no hagués volgut revelar, com l’escassetat d’equips de protecció dels professionals que agreuja les seves dures condicions d’aïllament.

Denuncien que els falten mascaretes, escuts de cara, ulleres, vestits protectors i guants. Algunes infermeres tenen la cara ulcerada de portar les mascaretes N95 apretades tot el dia, expliquen. Algunes porten ulleres de plàstic tan dolent que han de netejar-les constantment i la protecció facial crea una barrera tan gran que les obliga a cridar als pacients perquè les puguin sentir, relaten. A més, acostumen a passar hores sense menjar per no haver de repetir sovint l’esforç que representa posar-se i treure’s l’equip protector, de manera que “algunes companyes s’han desmaiat per hipoglucèmia o hipòxia” (baixades de sucre o falta d’oxígen).

Segons dades del mateix govern xinès, més de de 3.000 treballadors mèdics a tota la Xina han sigut infectats amb el virus i almenys nou d’ells han mort, entre els quals el mateix director de l’Hospital de Wuhan i també el metge que va denunciar per primer cop l’aparició d’un nou virus i a qui el govern, en un primer moment, va intentar silenciar.

Donats d'alta i de nou positius

La carta d’auxili de les infermeres va coincidir, ahir, amb una revelació inesperada en la roda de premsa diària de les autoritats xineses per donar les dades de contagis i morts pel Covid-19, i és que alguns dels pacients que han tingut el coronavirus i s’han curat tornen a donar positiu en el virus en proves de control posteriors. Segons les autoritats xineses, fins a un 14% dels pacients que s’havien recuperat de la malaltia en els hospitals de la poblada província de Guangdong van donar positiu després d’haver estat donats d’alta.

Els experts no saben encara si aquests nous casos són contagiosos o no, tot i que apuntaven que potser no ho serien. Un dels representants sanitaris de Guangdong, Song Tie, va dir en la roda de premsa que, per exemple, a la ciutat de Guangzhou, 13 pacients havien tornat a donar positiu per Covid-19 després d’haver estat donats d’alta, però que cap dels seus 104 contactes més pròxims mostrava signes d’infecció. Representants d’altres províncies xineses també van admetre que havien trobat pacients recuperats que tornaven a ser portadors del virus.

Segons l’últim protocol xinès, els pacients recuperats només poden ser donats d’alta després de donar negatiu en dos tests consecutius del Covid-19, quan les proves mostrin que ja no hi ha cap afectació als pulmons i ja no tinguin símptomes greus com febre. Però si alguns d’ells tornen a donar positiu després d’uns dies, en els controls posteriors de seguiment, això complica encara més la contenció d’un brot que s’ha mostrat ja molt contagiós.

Els experts presents en la roda de premsa van apuntar la possibilitat que es tracti d’un procés de “desintoxicació intermitent” en una malaltia que triga a curar-se del tot, com passa amb la pneumònia. Però altres experts independents creien que també es podria tractar d’un error de les proves diagnòstiques, que en alguns casos donarien falsos negatius. Com tantes altres coses del nou coronavirus, però, el motiu real és encara una incògnita.