L'informe final sobre l'HM370 manté el misteri de la desaparició de l'avió

El misteri sobre el Boeing de Malaysia Airlines que el 8 de març del 2014 va desaparèixer sense deixar ni rastre amb 239 persones a bord continua amb les mateixes incògnites sense resoldre del primer dia. La investigació oficial sobre què li va passar a l'aparell aquell dia que sobrevolava l'oceà Índic aclareix ben poca cosa, i en les conclusions finals no descarta la intervenció de terceres persones en el sinistre.

El responsable de la investigació, el malaisi Kok Soo Chon, ha assenyalat en una conferència de premsa a Putrajaya per presentar l'informe, retransmesa per la televisió malàisia, que l'avió va canviar de rumb manualment, però que els investigadors no han aconseguit treure l'entrellat de qui ni per què va prendre la decisió. En tot cas, sí que tenen clar que l'accident no va ser causat per "anomalies del sistema mecànic" i que es va fer funcionar "amb el pilot automàtic", ha sostingut Kok, que ha admès que no hi ha proves que indiquin si l'aparell es va controlar per mitjà de control remot.

540x306 Darrere la pista de l'MH370 - Estat de la recerca (març 2016) / FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA / GRÀFIC: EDUARD FONOLL Darrere la pista de l'MH370 - Estat de la recerca (març 2016) / FONT: ELABORACIÓ PRÒPIA / GRÀFIC: EDUARD FONOLL

"No creiem que el pilot en sigui el responsable, però alhora tampoc podem negar que hi va haver un canvi de rumb i que el sistema [de comunicacions] es va apagar manualment, intencionadament o no", ha indicat l'expert. L'exdirector general del departament d'Aviació Civil de Malàisia va afegir, a més, que no poden descartar "la participació d'una tercera part".

L'informe no dona resposta a les incògnites principals que tenen els familiars dels desapareguts i, a part de complir amb la política de total transparència del nou govern de Malàisia, només aporta detalls a la documentació que es va oferir en el segon aniversari del sinistre.

Peces trobades

De l'aparell tan sols se n'han trobat 27 peces aïllades en punts de la costa de Moçambic, Sud-àfrica, Zanzíbar o Madagascar que van ser arrossegades pels corrents marítims de l'Índic, fet que concorda amb la hipòtesi oficial, però no s'ha localitzat el fuselatge ni cap resta de les víctimes. En total, s'han rastrejat 112.000 quilòmetres quadrats del sud de l'Índic, en diverses operacions en què s'han implicat fins a vuit països i que han costat uns 200 milions de dòlars.

La investigació reconeix que el sistema de radars incomplia la normativa perquè no es va mantenir un registre continuat del recorregut del vol MH370.

L'informe també aconsella a les companyies i autoritats ampliar la informació sobre les condicions psicològiques de pilots i tripulació, fer una inspecció més acurada en la càrrega de l'avió i millores en el control del trànsit aeri.

Indignació entre les famílies

L'avió va desaparèixer dels radars el 8 de març del 2014, tan sols 40 minuts després d'enlairar-se a Kuala Lumpur cap a Pequín amb 239 persones a bord, 154 de nacionalitat xinesa. Precisament, la publicació de l'informe ha indignat aquest col·lectiu. "Això és una conspiració política" , ha afirmat obertament a l'agència Efe Zhang Yongli la filla d'un desaparegut, per a qui la investigació s'ha centrat en el procés de recerca i ha obviat, en canvi, on són els passatgers i la tripulació de l'aparell.



En termes similars s'ha expressat Zhang Meiling , una dona que va perdre la filla i el gendre i que qüestiona què està amagant el govern de Malàisia o qui intenta blindar. " Estic enfadada amb el govern de la Xina perquè en més de quatre anys no hi ha una autèntica informació ", afegeix, i afirma el seu convenciment que els desapareguts són vius. "P er descomptat ", recalca.