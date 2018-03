Per què intenten matar el primer ministre palestí a Gaza

Un atemptat va saludar ahir la primera visita del primer ministre palestí, Rami Hamdal·lah, a Gaza. Només 200 metres després de travessar el control fronterer israelià d’Erez (Beit Hanun), va esclatar una bomba al pas del comboi de Hamdal·lah, que visitava la franja per inaugurar una planta de tractament d’aigua i va resultar il·lès. L’explosió va afectar lleugerament els dos últims vehicles de la caravana, i va ferir lleument sis guardaespatlles, que van ser atesos en un primer moment en un hospital de la zona i després en un de Ramal·lah. Més tard, el primer ministre va dir que dues càrregues amagades a dos metres sota terra havien esclatat al pas del comboi.

Amb el primer ministre hi viatjava el cap dels serveis d’intel·ligència palestins, Majed Faraj, que tampoc va quedar ferit. Tot indica que la detonació va ser un “avís” en tota regla més que un assassinat fallit, tant si anava dirigit directament contra Hamdal·lah com si el blanc era Faraj. Naturalment, les primeres sospites van recaure en Hamàs, l’organització islamista que domina la franja de Gaza des del 2007. Un comunicat difós per l’oficina del president palestí, Mahmud Abbas, a Ramal·lah, va assegurar que Hamàs era “responsable del covard atac” contra el primer ministre. Una de les hipòtesis més versemblants sobre el motiu de l’atemptat és la persecució sistemàtica que pateixen els militants de Hamàs a Cisjordània, una persecució liderada pels serveis d’intel·ligència de Faraj en estreta col·laboració amb l’exèrcit israelià. És una feina bruta en tots els sentits de la paraula, que manté a distància no només els milicians de Hamàs sinó també els nombrosos simpatitzants de l’organització islamista a Cisjordània.

Encara que hi ha dubtes que l’atac fos ordenat per la direcció de Hamàs, dintre de l’organització hi podria haver algun sector insatisfet per l’etern procés de reconciliació amb Fatah, la formació del president Abbas. Fins i tot l’autoria de l’atemptat podria atribuir-se a qualsevol altre grup islamista.

Ahir a la tarda, el cap de l’oficina política de Hamàs, Ismail Haniyeh, va trucar a Hamdal·lah per interessar-se pel seu estat i el de Faraj, i fins i tot va condemnar l’atemptat. Naturalment, això no descarta taxativament que Hamàs sigui el responsable de l’explosió, tot i que més que pretendre matar algú, potser simplement volia advertir els mandataris.

Una segona teoria que circulava ahir entre els palestins atribueix l’atemptat a Israel per posar en evidència -aprofitant el primer viatge de Hamadal·lah a Gaza com a primer ministre- el descontentament del govern de Benjamin Netanyahu amb l’aproximació entre Hamàs i Fatah.

“Malgrat el que ha passat, continuarem construint les nostres institucions i augmentarem els esforços de reconciliació [amb Hamàs] amb l’ajuda d’Egipte”, va dir Hamdal·lah poc després de l’atac, amb paraules que valen tant per a Hamàs com per a Israel. “Faig una crida a Hamàs i a la resta de faccions perquè participin en el Consell Nacional Palestí que es reunirà a l’abril, perquè estem en una fase crítica”, va afegir.

Hamàs va coincidir amb Hamdal·lah. Després de qualificar de “crim” l’atemptat, el portaveu de l’organització, Fawzi Barhum, va indicar que l’atemptat pretenia fer descarrilar les negociacions de reconciliació que porten a terme Fatah i Hamàs amb la mediació d’Egipte. “La bomba [que va esclatar al pas del comboi palestí] no representa el poble de Gaza, que és una part important de la nostra pàtria. El president Mahmud Abbas sempre diu que primer Gaza, després Gaza i després Gaza”, va dir Hamdal·lah quan va tornar a Ramal·lah, la capital política palestina. “No hi haurà seguretat a Gaza sense una presència real del govern [ara a Ramal·lah], i fins que aquest no rebi [les competències de] la seguretat [exercides ara per Hamàs]”, va dir el primer ministre.