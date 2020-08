La policia alemanya investiga per terrorisme un conductor que va causar tres accidents en una autopista de Berlín

La policia alemanya està investigant si una sèrie de xocs en una autopista de Berlín aquest dimarts podria tenir una motivació terrorista. Sis persones han quedat ferides, tres de les quals greus, aparentment a mans d'un conductor de nacionalitat iraquiana. "En aquest punt de la investigació partim d'un atemptat islamista, no es pot descartar un rerefons religiós. Hem de pensar que els xocs han sigut provocats", ha dit el cap d'Interior de la ciutat de Berlín, Andreas Geisel. Igualment les autoritats tenen indicis que l'autor té problemes mentals: "I quan els problemes personals es barregen amb idees de càrrega religiosa, això pot portar a accions incontrolables".

L'home, de 30 anys, va estavellar el seu cotxe dimarts a la tarda contra diversos cotxes i motos i va provocar tres accidents a l'autopista A100, que voreja la capital alemanya. En una sortida, a l'altura del barri de Tempelhof, va aturar el cotxe i va sortir cridant "Al·là és gran". Tot i les seves amenaces no es van trobar explosius al vehicle.

"Els fets d'ahir mostren de manera dolorosa com és de vulnerable la nostra societat lliure", ha dit Geisel, que ha destacat que "Berlín continua estant al focus del terrorisme islamista". Un portaveu de la Fiscalia ha precisat que el detingut va fer declaracions amb un rerefons islamista a la policia, que també va veure indicis de problemes mentals. No s'han trobat per ara connexions amb cap organització.