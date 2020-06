Un fiscal que ha investigat l'entorn de Trump es nega a dimitir malgrat la pressió del govern

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, que ha investigat l'entorn de Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que no té cap intenció de renunciar al càrrec, tot i que el fiscal general dels Estats Units, William Barr, va anunciar divendres a través d'un comunicat que seria substituït per una altra persona. En altres paraules, que seria acomiadat.

"No he renunciat al càrrec ni tinc intenció de renunciar-hi", han sigut les paraules exactes de Berman. El fiscal va dirigir el cas contra Michael Cohen, antic advocat de Trump i que va col·laborar amb la justícia; finalment va ser condemnat a presó per uns quants delictes econòmics. Berman també ha investigat l'exalcalde de Nova York i ara advocat de Trump, Rudy Giuliani, així com l'entramat empresarial del president nord-americà i la seva campanya presidencial.

La Fiscalia de Manhattan (oficialment coneguda com la del districte sud de Nova York) és potser la més prestigiosa dels Estats Units i es caracteritza per la seva independència sigui quin sigui el color polític del govern.

Un llibre polèmic

L'acomiadament de Berman arriba dies després que s'hagin publicat alguns extractes del llibre de memòries que John Bolton, l'exassessor de Seguretat Nacional de Trump, té previst publicar la setmana vinent. Entre altres coses, revela la voluntat de Trump d'intervenir en diverses investigacions a escala federal.

Una d'aquestes investigacions l'encapçalava precisament Berman i implicava una empresa turca per haver violat les sancions nord-americanes contra l'Iran. Trump hauria promès al president turc, Recep Tayyip Erdogan, solucionar el tema, és a dir, posar fi a la investigació. "Trump llavors va dir a Erdogan que se n'encarregaria i li va explicar que els fiscals del districte sud no eren gent seva, sinó d'Obama, un problema que solucionaria quan fossin reemplaçats pels seus", escriu Bolton al llibre.

Al comunicat difós aquest divendres, el fiscal general dels Estats Units detalla que Trump té previst nomenar l'actual president de la Comissió de Borsa i Valors, Jay Clayton –que no té experiència prèvia com a fiscal–, com a nou fiscal federal de Manhattan, en substitució de Berman.