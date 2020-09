Bahrain i Israel estableixen relacions sota els auspicis de Donald Trump

Bahrain segueix els passos dels Emirats Àrabs Units i redibuixa les aliances del Pròxim Orient. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que aquesta monarquia del Golf e stablirà relacions diplomàtiques plenes amb Israel. El pas és un altre signe de la nova dinàmica regional que acosta les nacions àrabs a Tel Aviv i, de retruc, aïlla els palestins, a més de concedir al president nord-americà la carta de pacificador en plena campanya de les eleccions presidencials del novembre .

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal – the second Arab country to make peace with Israel in 30 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020

Trump ha anunciat la notícia a Twitter, on ha publicat la declaració conjunta signada pels màxims dirigents de Bahrain i Israel i es felicita per un "altre avenç històric" entre dos dels seus "grans amics". L’anunci es produeix quan encara no ha passat un mes des que, el 13 d'agost, Israel i els Emirats Àrabs Units van normalitzar relacions amb la condició que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, aturés els plans per annexionar-se parts de la Cisjordània palestina. Ja llavors la Casa Blanca confiava que altres països àrabs s'animessin a reconèixer Israel i posessin fi a la tradicional hostilitat que hi mostraven.

Bahrain és un petit regne insular situat a la costa oriental de l’Aràbia Saudita, al golf Pèrsic, i té importància estratègica per a Washington perquè a les seves aigües territorials acull una base de la cinquena flota de la marina dels Estats Units.



En les noves relacions àrabo-israelianes hi ha tingut un paper capital Jared Kushner, gendre de Trump i el seu assessor especial per a la regió, que encapçala l'equip de l'administració nord-americana per aconseguir un acord de pau entre Israel i els palestins. No obstant això, Kushner va presentar al gener el seu pla que contenia punts clarament favorables als interessos de Tel Aviv i que els palestins consideren inacceptables. En paral·lel, a la Casa Blanca s'han dirigit les energies a aconseguir que Israel i els països del Golf estableixin vincles, en part per demostrar als palestins que les seves demandes poden deixar de dictar la dinàmica regional.

Netanyahu ha celebrat un acord que, segons el seu parer, comportarà "grans inversions a l'economia israeliana". Diumenge arribarà a Washington per assistir, dimarts, a l'acte protocol·lari de la signatura dels acords amb els dos països àrabs. El primer ministre, molt qüestionat a Israel pel judici pendent per corrupció i la mala gestió del coronavirus, ha destacat també "l'ajuda important" que ha suposat Trump per a l'estratègia d'acostament amb els seus nous amics del Golf.



Copyright: The New York Times