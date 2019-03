Gaza llança almenys 4 coets contra Tel Aviv per error i Israel respon bombardejant 100 posicions a la franja

Israel ha bombardejat 100 posicions de Gaza aquest dijous a la nit en resposta al llançament d'almenys quatre coets des de la franja contra la capital, Tel Aviv. Les forces armades israelianes han confirmat que els projectils palestins van ser disparats per error durant una operació de manteniment, segons informa el mitjà de comunicació israelià 'Haaretz'. L'escalada de violència arriba tres setmanes abans de les eleccions generals a Israel, en què el primer ministre, Benjamin Netanyahu, es juga la reelecció.

#BREAKING: 2 Rockets launched towards Tel Aviv; Iron Dome missile defence system intercepted atleast one (In the video you can hear the blast of the interception) pic.twitter.com/TczOVDY7CO