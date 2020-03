Itàlia arriba als 1.809 morts per coronavirus, 368 només en les últimes 24 hores

Itàlia ja supera el llindar dels 20.000 afectats per coronavirus. En les últimes 24 hores, les autoritats sanitàries han registrat 2.853 nous positius. És el nombre més gran de contagis en un sol dia des que es va declarar l'emergència. El nombre de contagis total des de la detecció del brot a finals de febrer ascendeix fins als 24.747 casos. D'aquests, 1.809 han mort, segons dades oficials d'aquest diumenge. Això suposa 368 defuncions en les últimes 24 hores. Un total de 2.335 malalts han sigut donats d'alta.

El nombre de contagis continua augmentant a tot el país i les autoritats sanitàries rebutgen avançar quan es preveu arribar al pic. El cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli, ha confirmat que 368 persones amb coronavirus han mort a Itàlia entre dissabte i diumenge, davant de les 175 que ho van fer el dia anterior. No canvia, però, el percentatge de pacients ingressats a cures intensives (prop de 1.700), que representen un 10% del total de contagiats.

Borrelli ha aprofitat la roda de premsa que fa cada dia per tornar a fer una crida als ciutadans perquè es quedin a casa. "Cal limitar al màxim les sortides fora del domicili. Cal sortir només per exigències laborals, per anar al metge o per fer la compra", ha insistit. Des que Itàlia va decretar el confinament per evitar la propagació del virus, les forces de seguretat han denunciat més de 6.000 persones en un sol dia per no respectar la normativa, segons dades del ministeri de l'Interior.

La Llombardia segueix sent la regió més afectada, amb 1.218 morts per coronavirus, 252 més que el dia anterior. Una xifra mai abans assolida en un sol dia. Les autoritats sanitàries regionals han advertit una vegada més que els hospitals de la regió estan desbordats i en les últimes hores han transferit fins a 40 pacients a altres regions.

"Una cosa és viure la situació dramàticament en el terreny i una altra cosa és viure-la en una part de país on potser encara no es percebi la gravetat d'aquest problema", ha criticat el president de la regió de la Llombardia, Attilio Fontana, després que el govern central rebutgés enviar personal mèdic i material sanitari extra per construir un hospital de campanya als pavellons de la Fira de Milà.