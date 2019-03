El nou heroi de Salvini és un nen egipci

La Itàlia de Matteo Salvini ja té un nou heroi que, paradoxes de la vida, es diu Ramy i no té la nacionalitat italiana, malgrat que va néixer fa 13 anys al país. El govern, però, ha anunciat que li concedirà el passaport per mèrits especials. El noi ha aconseguit l'atenció mediàtica i fins i tot la glòria de tot un país entregat per haver salvat els seus companys en l'incendi que dimecres va provocar el conductor de l'autobús escolar on viatjaven per, suposadament, denunciar la tragèdia dels milers de migrants ofegats al Mediterrani. La premsa local ha dedicat molt d'espai al "nen heroi", que ha rebut aquest dijous l'agraïment dels policies de la localitat pròxima a Milà on va passar el fet que, per sort i gràcies a Ramy, no va acabar amb tragèdia.

La de Ramy és la història comuna dels fills de pares migrants. Nascut a Itàlia d'una família procedent d'Egipte, s'ha criat en l'escola italiana però no en té la nacionalitat. L'anterior govern, del progressista Matteo Renzi, va fracassar a l'hora d'introduir el 'Ius Soli' (dret de sòl) per poder nacionalitzar 800.000 menors, 80.000 'Ramys', però la negativa, entre d'altres de la xenòfoba Lliga que lidera Salvini, va aturar la iniciativa. Ara, el vicepresident i soci de Salvini, Luggi di Maio, líder del populista Moviment 5 Estrelles, ha aprofitat la commoció que ha causat l'actuació de l'adolescent per anunciar que accelerà els tràmits.

De fet, Di Maio recollia la demanda del pare de l'adolescent, Khalid Shelata, un egipci que és a Itàlia des del 2001, que deia que el seu fill es mereixia la ciutadania italiana per mèrits propis. Dit i fet, a Di Maio se li ha sumat ràpidament Salvini, que han assenyalat que acceleraran els tràmits a través de la via de l'excepcionalitat. Per contra, Salvini manté la negativa de deixar atracar els vaixells d'ONG de rescat amb les persones nàufragues que recullen al Mediterrani i més ara, amb la tranquil·litat de saber que no serà jutjat.

Ramy viatjava a l'interior del vehicle amb 50 estudiants més quan Ousseynou Sy, conductor del vehicle, va aturar-se i va procedir a calar-hi foc amb els bidons de gasolina que tenia guardats al crit que ningú sortiria viu d'allà. El nou heroi italià va aconseguir marcar el 112 d'emergències sense que el segrestador el veiés i alertar així els 'carabinieri', que ràpidament van aconseguir localitzar el bus i evitar una catàstrofe. Un altre dels nens, Adam, té una història similar. De pares marroquins ha nascut al país de la bota però tampoc no té nacionalitat.

Malgrat que l'autocar va quedar totalment calcinat, tots els ocupants van ser rescatats sans i estalvis, i només una dotzena van necessitar atenció hospitalària per problemes respiratoris lleus. La policia va detenir Sy, un italià d'origen senegalès, amb antecedents per conduir begut i per abús sexual a menors, a qui el ministre de l'Interior, Matteo Salvini, vol fora del país i sense la nacionalitat italiana.

El tracte diferenciat a Ramy pel seu heroisme no és nou ni un cas aïllat. El president francès, Emmanuel Macron, va fer el mateix quan el malià Mamadou Gassama no va dubtar a demostrar la seva valentia i es va enfilar per una façana per salvar un nen atrapat en un foc a casa seva. Gassama, que havia arribat a França sense papers, va poder saltar-se els tràmits i accedir a la ciutadania gràcies al virtual i efímer títol que dona l'heroïcitat.