Un jaguar fereix una dona que havia saltat la tanca per fer-se una selfie en un zoo d'Arizona

260x366 Un moment del vídeo gravat per un visitant en què l'animal juga amb una ampolla de plàstic moments després d'atacar la jove. / REUTERS Un moment del vídeo gravat per un visitant en què l'animal juga amb una ampolla de plàstic moments després d'atacar la jove. / REUTERS

Una dona va resultar ferida aquest dissabte al ser atacada per un jaguar al zoo Wildlife World d'Arizona, als Estats Units, després de colar-se al recinte de l'animal amb el propòsit de fer-se una selfie.

Després d'atacar la víctima, d'uns 30 anys, l'animal la va mantenir acorralada contra la tanca fins que un altre visitant del zoo va ser capaç d'agafar-la i treure-la. "La meva mare, al veure el que estava passant, va introduir una ampolla d'aigua a través de la tanca i va començar a sacsejar-la prop del jaguar, que va anar cap a ella i va deixar anar la noia [...]. És llavors quan vaig veure que l'havia deixat anar del braç i que només tenia enganxat el seu jersei, així que la vaig agafar pel tors i vaig estirar-la", va explicar a l'emissora Adam Wilkerson.

El zoològic ha lamentat els fets en un comunicat divulgat a la seva pàgina web i ha confirmat que la visitant "va saltar la tanca per fer una foto, segons testimonis presencials". En un vídeo gravat pel mateix Wilkerson, es pot veure com la dona, ja fora de perill, crida pel dolor que li causen les ferides. Moments després van arribar els serveis mèdics, que van traslladar la víctima a l'hospital, on va ser tractada d'unes ferides que, d'acord amb el zoològic, "no suposen una amenaça per a la seva vida".

Segons ha informat el director del zoo, Mickey Ollson, no és la primera vegada que aquest jaguar ataca un visitant que viola les mesures de seguretat. "No hi ha manera d'evitar que la gent salti les tanques. Passa de manera ocasional, nosaltres posem obstacles considerables, però si la gent se'ls salta, poden tenir problemes", ha indicat Ollson.