Jair Bolsonaro, el candidat nostàlgic de la dictadura militar

L'ultradretà Jair Bolsonaro, un militar que va arribar al grau de capità a l'exèrcit, conegut per les seves polèmiques declaracions racistes, homòfobes i masclistes, i líder en les enquestes electorals, va ser apunyalat ahir mentre era portat en braços pels seus seguidors durant un míting al Brasil.

Nascut a Campinas, a l'estat de São Paulo, Bolsonaro, de 63 anys, s'ha alçat com el representant dels sectors més conservadors de la societat brasilera i nostàlgics de la dictadura militar que va governar entre el 1964 i el 1985.

L'ultra s'ha beneficiat del veto judicial a la candidatura de l'expresident Lula da Silva, empresonat en compliment d'una sentència per corrupció, per situar-se com a favorit en les enquestes per guanyar la primera volta del 7 d'octubre, però perdria en una segona volta amb qualsevol altre candidat que arribi a la final. Les enquestes estimen que es pot endur un 22% dels vots. La seva campanya ha estat marcada per algunes declaracions incendiàries i una defensa acèrrima de la facilitat de l'accés a les armes al Brasil, obviant els elevats índexs de violència a tot el país, sovint provocada pels abusos policials amb la població pobra i negra. "No podem criar una generació de covards", va dir recentment el candidat pel Partit Social Liberal (PSL), que va subratllar que els seus tres fills "van aprendre a disparar amb cinc anys".

La seva defensa de les armes ha sigut objecte de crítiques dels seus principals rivals: l' ecologista Marina Silva el va acusar en un debat de resoldre-ho tot "amb el crit i la violència", mentre que el socialdemòcrata Geraldo Alckmin va publicar un anunci a la televisió en la qual va criticar implícitament Bolsonaro amb el missatge: "No és amb la bala com es resol".

Guiat pel lema "El Brasil per sobre de tot i Déu per sobre de tots", Bolsonaro va assegurar també que expulsarà del país els metges cubans que treballen a les zones més pobres en compliment dels acords de cooperació i que acabarà amb el finançament públic a agrupacions de drets humans. També va assegurar que llançarà "a les latrines" l'Estatut del Nen i l'Adolescent, que tipifica com a delicte la "venda" o el "lliurament" d'armes a menors.

Bolsonaro, diputat per Rio de Janeiro durant set mandats i que va ser el més votat en aquest estat en les eleccions del 2014, ha enarborat la bandera dels "valors tradicionals" de la família, entre declaracions que han estat qualificades de racistes, misògines i homòfobes.

Apologista de la violació

El capità en la reserva respon actualment a un judici per apologia de la violació al Tribunal Suprem, que també haurà de decidir si accepta altres denúncies de la Fiscalia General, que l'acusa d'utilitzar "expressions discriminatòries i que inciten a l'odi".

L'acusació es basa en unes afirmacions de Bolsonaro de finals de l'any passat quan va comentar que havia visitat una comunitat d'afrodescendents i, entre altres coses, va sostenir que aquestes persones "no fan res" i "ja no serveixen ni per procrear".

Bolsonaro té cinc fills, tres dels quals ja són legisladors: Eduardo, diputat federal; Flávio, diputat estatal a Rio, i Carlos, regidor a Rio.

D'acord amb l'Institut Ibope, Bolsonaro té una intenció de vot del 22% i lidera les preferències seguit de l'ecologista Marina Silva i el laborista Ciro Gomes, tots dos amb el 12%, i el socialdemòcrata Geraldo Alckmin, amb el 9%.