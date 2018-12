El Japó tornarà a pescar balenes 30 anys després de deixar de fer-ho

El Japó abandonarà la comissió internacional per la preservació de les balenes i tornarà a deixar caçar aquests cetacis amb finalitats comercials. Fonts governamentals han anunciat aquest dijous la retirada del país de la Comissió Balenera Internacional (CBI), que des de fa 30 anys preserva aquests mamífers en perill d'extinció, segons ha informat l'agència de notícies local Kyodo.

La decisió ha arribat després d'anys d'enfrontaments entre els països partidaris de posar fi a la moratòria, que restringia la caça amb finalitats comercials, i els que defensaven la seva vigència. De fet, el Japó va fer una proposta a l'òrgan regulador mundial per crear un comitè de pesca sostenible, però més de la meitat dels representants hi van votar en contra. Això va fer que Tòquio es mostrés reticent a seguir dins de l'òrgan regulador i es comencés a evidenciar els moviments polítics per desentendre's d'aquest òrgan.

Kyodo ha mantingut l'anonimat de les seves fonts perquè la decisió del Japó encara no és oficial. Un funcionari de l'agència pesquera ha assegurat al diari 'The Guardian' que "el Japó vol resoldre, tant aviat com sigui possible, la pesca comercial, però que els informes sobre la retirada dels país de la CBI són incorrectes". Un altre membre ha dit a la BBC que "totes les opcions són possibles".

El país manté dos programes de recerca, un a l'oceà Pacífic Nord i un altre a l'Antàrtic. Aquest últim va ser considerat il·legal pel Tribunal Internacional de Justícia, que al 2014 va dictaminar que no s'ajustava als "objectius científics" establerts. Precisament la flota japonesa responsable d'aquesta campanya ha caçat 333 cetacis aquest any. El Japó va firmar la moratòria per evitar l'extinció dels cetacis i alhora va mantenir la pesca per estudiar científicament les balenes, tot i que les organitzacions creuen que és una excusa per fer-ne ús comercial.