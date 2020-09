Un Kennedy perd per primer cop a Massachusetts

Massachusetts ja no és un estat per als Kennedy. Per primer cop un membre d'aquesta nissaga política ha perdut a casa unes eleccions primàries del Partit Demòcrata. La derrota del jove Joe Kennedy III, de 39 anys, davant del senador Ed Markey, de 74, evidencia la gran força que té entre la militància de base el sector més progressista de la formació, que té en la jove congressista Alexandria Ocasio-Cortez la cara més popular amb permís del veterà Bernie Sanders.

Kennedy, net de Robert Kennedy, ha perdut amb el 45% dels vots enfront del 55% obtingut per un Markey que ha sabut atreure el vot jove i més d'esquerres, fart de l'establishment que representa l'influent cognom Kennedy, present en la política nord-americana des de fa set dècades. Fa tot just un any, però, la situació era molt diferent i un sondeig apuntava que Kennedy, que té un seient a la Cambra de Representants, tenia moltes possibilitats de guanyar la nominació per al Senat, i s'hi va tirar de cap en una campanya que pocs podien creure que acabés en una derrota. A l'abril, en plena pandèmia, es va produir un canvi d'expectatives impulsat per una fotografia de cos sencer de Markey en què, vestit amb texans i unes vambes velles del 1987, animava a fer servir la mascareta per evitar la propagació del coronavirus.

If you have to go outside, wear a mask. pic.twitter.com/r4WB3uE166 — Ed Markey (@EdMarkey) April 12, 2020

Els internautes van fer la resta al convertir les vambes en el símbol de la revolució que promou la candidatura de Markey. Nous temps per a la política en què aquest septuagenari ha pogut superar amb facilitat un Kennedy que, a priori, ho tenia tot per guanyar: joventut, la fotogènia familiar, l'ascendència del cognom, el suport de pesos pesats de la formació (com Nancy Pelosi) i fins i tot un espanyol fluït que el connecta amb els votants hispans. L'únic que li va faltar, apunten les anàlisis polítiques, és explicar què podia oferir per substituir Markey, senador des del 2013, cosa que li va valer crítiques de cert caprici polític d'un nen de casa bona que no dubtava que, si volia, entraria a la cambra alta.

Els resultats a Massachusetts demostren que, si bé per a la Casa Blanca la direcció dels demòcrates ha imposat el centrat Joe Biden, al partit conviuen les dues ànimes, i ara per ara els més esquerrans tenen una ampli suport entre la base electoral. En el seu discurs d'acceptació de la victòria, Markey, calçat amb les inevitables Nike Air Revolution, ha agraït el suport dels votants més joves i ha promès que "s'ha acabat l'edat del creixement" per passar a la de la sostenibilitat, com apunta el seu Green Deal, el gran tema de la seva campanya.