Jornada de dol i de vaga a Palestina pels 16 morts a Gaza

Els palestins celebren aquest dissabte una jornada de dol nacional i de vaga pels 16 morts ahir per foc israelià a la franja de Gaza en les protestes de l'anomenada 'Gran Marxa del Retorn', que va causar també al voltant de 1.400 ferits, uns 20 dels quals en estat crític, i que els mitjans palestins qualifiquen avui de "massacre".

Les escoles, universitats, institucions públiques i negocis privats tanquen avui -dia laborable per a la majoria de palestins- les seves portes a Cisjordània, Jerusalem Est i a Gaza, després de la crida ahir a la jornada de dol del president palestí, Mahmud Abbas.

Els funerals i els enterraments de les 16 persones mortes -la majoria joves d'una vintena d'anys- es duran a terme a la franja de Gaza, en la marxa organitzada en ocasió del Dia de la Terra, en la qual cada any els palestins commemoren la mort per part d'Israel de sis àrabs israelians a Galilea el 1976 quan protestaven contra la confiscació de terres.

Segons fonts palestines, unes 40.000 persones van participar en les protestes d'ahir -30.000 segons l'Exèrcit israelià- i més de 1.400 van ser ferides: 800 de bala i 600 més per inhalació de gasos.

Una vintena dels ferits es troben en estat crític.

Abbas va demanar ahir a la nit en un discurs a Ramal·lah protecció internacional per al poble palestí. El secretari general de l'ONU, António Guterres, va afirmar estar "profundament preocupat" sobre els disturbis a Gaza i va demanar una "investigació independent i transparent" dels fets.

L'organització va expressar la seva por que la situació a Gaza continuï deteriorant-se en els pròxims dies i va demanar a Israel que només utilitzi la "força letal" com a últim recurs, en una reunió d'urgència convocada pel Consell de Seguretat a iniciativa de Kuwait.

Les manifestacions d'ahir van tenir lloc en cinc punts de la Franja propers a la frontera, on el moviment islamista Hamàs ha instal·lat tendes de campanya, punts d'aigua i infermeries, i ha convocat a mantenir una protesta durant un mes i mig, fins a la commemoració el 15 de maig del 70 aniversari de la Nakba (Catàstrofe), en què els palestins marquen l'inici de la seva despossessió i exili per la creació de l'Estat d'Israel el 1948.

Els organitzadors van assegurar que les marxes serien pacífiques i que no hi hauria llançament de pedres contra els soldats israelians, situats a l'altre costat de la divisòria. Si bé al principi la marxa va transcórrer en calma, més tard hi va haver manifestants palestins que es van acostar al reixat més del que està permès.

L'exèrcit israelià va assegurar que va respondre al llançament de pedres, de pneumàtics cremant i de còctels Molotov contra el seu territori amb trets, granades d'estrèpit i gasos lacrimògens contra els que considera principals instigadors de la protesta.