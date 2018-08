Kabila renuncia a presentar-se a un tercer mandat i escull un candidat sancionat per la Unió Europea

El president de la República Democràtica del Congo, Joseph Kabila, ha renunciat finalment a optar a un tercer mandat i acatarà la Constitució del país després de gairebé dos anys d'estar exercint fora ja de la llei, perquè hauria d'haver convocat eleccions el desembre del 2016. Kabila, en el poder des del 2001, no serà candidat per als comicis previstos per al 23 de desembre i ha nomenat per substituir-lo Ramazani Shadary, de 57 anys i recentment escollit líder del partit oficialista. La tria no està exempta de polèmica, perquè el nou candidat està sota les sancions de la Unió Europea per la repressió contra la població civil.

Kabila s'ha resistit a abandonar el poder i havia ajornat les eleccions previstes en un principi per a finals del 2016 argumentant problemes de seguretat i de confecció del cens. També s'ha mostrat aliè a la violenta repressió del govern per aixafar la rebel·lió ciutadana que va esclatar al país arran del seu anunci de desobeir el límit que marca la Constitució de dos mandats. Poc abans que acabés el termini per presentar les candidatures el president ha destapat la incògnita, tot i que ha rebutjat públicament la confirmació que no es postula a la reelecció. Kabila va heretar la presidència després de l'assassinat del seu pare, Laurent Kabila, i ha sigut acusat i denunciat per múltiples violacions dels drets humans.

En una compareixença, Shadary ha assegurat que Kabila li ha dit que "no vol ser cap problema" i ha avançat que plantejarà un programa electoral basat en mesures socials. Però a l'oficialisme de Kabila li ha sorgit un rival inesperat que fins ara era a la presó de l'Haia, però que en la revisió de la sentència els jutges l'han deixat en llibertat. Es tracta d'un vell conegut, l'exvicepresident i antic senyor de la guerra Jean-Pierre Bemba, que ha tornat al Congo com a aspirant a la presidència. El cartell de candidats el completa Félix Tshisekedi, fill d'Étienne Tshisekedi, l'històric líder del principal partit de l'oposició, la Unió per la Democràcia i el Progrés Social. Per contra, el govern ha vetat l'entrada al país a l'opositor Moïse Katumbi, que pretenia tornar d'un exili de dos anys per formalitzar la seva candidatura.

La decisió de Kabila ha sigut ben valorada per moviments opositors, com el de Lluita pel Canvi (conegut amb l'acrònim francès Lucha), liderat per joves. Tanmateix, a través de Twitter ja han avisat que "s'ha guanyat una batalla important, però la lluita continua". En aquest sentit, els activistes en favor de la democràcia congolesa adverteixen que les eleccions de finals d'any han de ser plantejades com una "autèntica alternança i no només com una formalitat".

Nous avons gagné une bataille importante mais la lutte continue: celle pour une vraie alternance & des élections où voter ne sera pasune formalité, mais l’occasion réelle de CHOISIR nos dirigeants selon nos aspirations, avec la certitude que le résultat reflète ce choix souverain — LUCHA 🇨🇩 (@luchaRDC) 8 d’agost de 2018

La República Democràtica del Congo és un enorme país centreafricà ric en minerals i empobrit per la corrupció institucionalitzada i el saqueig de les grans empreses estrangeres d'extracció amb el beneplàcit i la complicitat de les autoritats locals.