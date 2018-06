La justícia europea obliga Le Pen a tornar 300.000 euros al Parlament Europeu

El Tribunal General de la Unió Europea ha confirmat aquest dimarts que la líder del Front Nacional, Marine Le Pen, ha de retornar 300.000 euros al Parlament Europeu perquè va contractar amb diners europeus una assistent que no treballava per al seu mandat parlamentari. En concret, el tribunal ha desestimat el recurs de Le Pen contra la decisió de l'Eurocambra d'obligar-la a tornar 298.497,87 euros per uns pagaments a una col·laboradora local contractada entre el 2010 i el 2016. El Parlament Europeu acusa Le Pen "de no haver aportat proves que l'assistent local hagués desenvolupat una activitat vinculada, de manera efectiva, directa i exclusiva al seu mandat parlamentari" i el tribunal ho avala. A més, els jutges europeus consideren que "Le Pen no ha rebut un tracte discriminatori i tendenciós, ja que no ha aportat cap prova que el Parlament només hagi obert procediments similars, en el passat o actualment, contra els eurodiputats del Front Nacional".

Segons el tribunal, la decisió del Parlament Europeu d'exigir el retorn dels diners és apropiada, i es desestimen "totes les al·legacions" de Le Pen. En concret, els jutges diuen que el secretari general del Parlament Europeu és "competent per adoptar decisions de recuperació de quantitats degudament abonades en el marc de les mesures d'aplicació de l'estatut dels diputats del Parlament Europeu" i que fer-ho "no atempta contra la independència dels eurodiputats".

A més, el tribunal considera que Le Pen "va tenir l'oportunitat de defensar adequadament el seu punt de vista" i que "no s'han violat els seus drets a defensa". Per als jutges, la líder del Front Nacional "no ha aconseguit demostrar que la seva assistent realitzés efectivament feines per a ella". "No ha aportat proves que l'assistent parlamentària desenvolupés cap tipus d'activitat en concepte d'assistència parlamentària. No ha presentat cap prova que permeti demostrar que va rebre assistència directa de la seva assistent als locals del Parlament, i que la mera presència seva en aquests locals, al·legada, però no demostrada, no constitueix una prova suficient".

La decisió del Tribunal General de la Unió Europea es pot apel·lar amb un recurs de cassació, en un termini de dos mesos, al Tribunal de Justícia de la UE.