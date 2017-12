La justícia argentina processa per assassinat un col·laborador del fiscal Nisman

La justícia argentina ha decidit investigar la mort del fiscal argentí Alberto Nisman, presumptament assassinat. El magistrat Julián Ercolini ha reobert la causa i ha descartat, provisionalment, que es tractés d'un suïcidi. També ha decidit processar el tècnic informàtic Diego Lagomarsino, col·laborador del funcionari trobat mort d'un tret al cap el gener del 2015.

El magistrat inculpa Lagomarsino per la mort de Nisman com a "partícip necessari del delicte d'homicidi simple agreujat per l'ús d'armes", ha dictaminat l'embargament dels seus béns per valor de 15 milions de pesos, poc menys d'1 milió d'euros, i li ha imposat vigilància electrònica i la prohibició que surti del país.

Lagomarsino ha negat "rotundament" els càrrecs de què l'acusen i ha tornat a defensar la hipòtesi del suïcidi. "No tinc res a veure amb el que diuen [...], soc innocent", ha afirmat Lagomarsino en declaracions a la premsa a la porta de casa seva. "Serà impossible de provar [la seva inculpació] perquè això no va existir", ha insistit abans d'admetre que té "por" que finalment l'enviïn a presó.

Nisman, que investigava l'atemptat contra la mutualista jueva AMIA (ocorregut el 18 de juliol del 1994 i en què van morir 85 persones) va aparèixer mort amb un tret al cap el 18 de gener del 2015, dies després de tramitar una denúncia contra la llavors presidenta, Cristina Fernández, per presumpte encobriment dels iranians acusats per l'atac terrorista.

El col·laborador informàtic ja estava imputat en la causa per haver donat a Nisman l'arma que va acabar amb la seva vida i en reiterades ocasions ha assegurat que l'hi va demanar el mateix fiscal per protegir les seves filles.

El cas va fer un gir després que la Gendarmeria Nacional presentés al setembre un informe elaborat per una junta d'especialistes policials i perits que va establir que dues persones van colpejar, drogar amb ketamina i assassinar Nisman a casa seva, cosa que allunya, segons la justícia, la teoria del suïcidi.

En declaracions a mitjans locals, abans de conèixer-se la notícia del seu processament Lagomarsino va posar en dubte el peritatge realitzat per la Gendarmeria i va sostenir que creu que Nisman va morir per un "autotret".

Lagomarsino, que compartia un compte a l'exterior amb Nisman, ha afirmat a més que durant 7 anys li va donar el 50% del seu sou al fiscal com un "requeriment" per poder treballar amb ell.