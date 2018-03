"La justícia espanyola assesta un cop a l'independentisme català" i altres reaccions a la premsa internacional

Mitjans dels Estats Units, França, el Regne Unit, Alemanya i Itàlia s'han fet ressò aquest dissabte de la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de dictar presó sense fiança per a Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i també de les protestes que han tingut lloc arreu de Catalunya com a conseqüència de la interlocutòria del magistrat.

La majoria de mitjans estrangers coincideixen a destacar que la justícia espanyola ha assestat un cop brutal contra l'independentisme català.

'The New York Times'

El prestigiós diari nord-americà 'The New York Times' titula així la seva informació: "Un jutge espanyol empresona cinc líders catalans per escapçar el moviment secessionista". El rotatiu també destaca que la Fiscalia de l'Estat vol sentenciar Carles Puigdemont i altres polítics catalans "a dècades a la presó per haver violat la Constitució espanyola".

'Le Monde'

El diari francès 'Le Monde' també destaca que " la justícia espanyola assesta un cop de maça a l'independentisme català". 'Le Monde' informa que moltes persones que es van manifestar ahir contra la decisió del jutge Llarena "van cremar fotografies del rei Felip VI i van reclamar la llibertat dels presos polítics".

BBC

"Enfrontaments després que els líders separatistes hagin estat detinguts" és el titular de la cadena britànica BBC a la seva pàgina web, on també inclou un vídeo en què s'aprecia com els Mossos d'Esquadra carreguen contra els manifestants a Barcelona després de la decisió del jutge Llarena d'empresonar els cinc polítics catalans. La BBC també informa que "més de 20 persones" van resultar ferides com a conseqüència de l'actuació policial a la capital catalana, i recull la declaració d'una manifestant, Carme Sala, que diu: "Hi ha dos milions de persones que volem deixar Espanya i no ens poden ficar a tots a la presó".

'The Guardian'

El diari britànic 'The Guardian' titula que "el tribunal espanyol torna a enviar a la presó el candidat català a la presidència", en referència a Jordi Turull. També detalla que el jutge Pablo Llarena considera que hi ha "risc de fuga" dels cinc polítics empresonats ahir, i també que "tornin a intentar aconseguir la independència unilateral" de Catalunya.

'The Times'

"Puigdemont i els seus aliats s'enfronten a 30 anys entre reixes en una presó espanyola". Així de contundent és el titular del diari britànic 'The Times'. El rotatiu també informa que els imputats són acusats de "rebel·lió", i afegeix textualment: "És una decisió judicial sense precedents a l'Espanya moderna".

'Bild'

El diari alemany 'Bild' dedica el titular a les càrregues protagonitzades pels Mossos d'Esquadra contra els manifestants que van protestar davant la Delegació del govern espanyol a la capital catalana. "Enfrontaments a Barcelona", titula el diari. També afirma que "la tensió a Catalunya continua augmentat" i que "almenys 24 manifestants van resultar lleugerament ferits".

'La Repubblica'

'La Repubblica' informa que "el Tribunal Suprem ordena l'arrest de Turull i quatre líders més". El diari italià també enumera en el seu article tots els polítics catalans que en l'actualitat són a la presó arran de la celebració del referèndum de l'1-O o els que han decidit anar-se'n del país. I també diu literalment: "El jutge Llarena compara la declaració unilateral d'independència amb el cop d'estat del 23 de febrer del 1981".

'Corriere della Sera'

"Ordenen l'arrest dels líders de Catalunya: les protestes tornen [al carrer]" és el titular del 'Corriere della Sera'. El diari italià detalla que els manifestants cridaven "Llibertat!" i "Units contra la repressió!". Així mateix il·lustra la notícia amb diverses fotografies i vídeos de les càrregues dels Mossos d'Esquadra.