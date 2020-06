La justícia ordena a Trump alliberar els menors immigrants detinguts

Un nou revés a Donald Trump, que està en una de les seves pitjors dades de suport popular per la seva discutible gestió amb la pandèmia. Una jutgessa federal ordena al govern que posi en llibertat els menors migrants que estan tancats en centres de detenció per a famílies a causa de la pandèmia.

La magistrada Dolly Gee, titular d'un jutjat de Los Angeles, ha fixat com a màxim el 17 de juliol per deixar en llibertat aquestes criatures, ja sigui en companyia dels seus tutors o deixant-los amb persones que se'n facin càrrec amb el consentiment dels seus progenitors.

El Servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE, en anglès) controla tres centres de detenció per a famílies migrants –dos a Texas i un a Pennsilvània– i, segons la sentència de Gee, el 8 de juny hi havia 124 menors en custòdia. Segons dades oficials, 751 dels detinguts han donat positiu per covid-19 des de l'inici de la pandèmia en les instal·lacions que controla, que inclouen, a més dels centres per a famílies, instal·lacions exclusives per als d'adults.

Gee critica el govern de Trump per no implementar les recomanacions sanitàries en els centres de detenció i apunta que aquestes instal·lacions "estan en flames i no hi ha més temps per a mitges tintes". Aquesta jutgessa és la mateixa que bloqueja els plans de Trump de desmantellar un pla de proteccions per als menors indocumentats i que aposta, per contra, per mantenir-los detinguts durant més de 20 dies.

Aquesta és la tercera clatellada judicial que pateix Trump en els últims dies. També en matèria migratòria, després d'anys de lluites el Tribunal Suprem ha evitat la deportació dels 700.000 somiadors, els joves migrants que s'han criat als Estats Units però que no n'han obtingut la nacionalitat. D'altra banda, la Casa Blanca també ha sortit derrotada als tribunals per la seva oposició de protegir els treballadors LGTBI, que, segons l'alt tribunal, no poden ser acomiadats per motius de la seva orientació sexual.