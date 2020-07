Trudeau es defensa de les acusacions de conflicte d'interessos per contractar una ONG sense licitació

No hi va haver corrupció ni conflicte d’interessos. Només un govern i un primer ministre que treballaven tot el dia per salvar vides durant una pandèmia. Aquest ha sigut el missatge de Justin Trudeau als canadencs, que contemplen astorats el creixent escàndol polític per la decisió de l'executiu de concedir un contracte milionari, sense licitació, a una entitat benèfica que té vincles amb la família Trudeau.

"En cap cas aquest programa no va beneficiar cap membre de la meva família", s'ha defensat el primer ministre durant una estranya compareixença virtual davant la comissió de finances permanent del Parlament canadenc. "No m'he trobat en cap conflicte d'interessos". L'esperada sessió, que s'ha allargat durant 90 minuts en la matinada catalana, ha comptat amb elements de sorpresa: intercanvis de ventilador, preguntes punyents i fins i tot un tall elèctric durant una tempesta.

Però Trudeau s'ha mantingut fred donant una bona prova de la seva dialèctica. El contracte a l'entitat benèfica WE consistia en supervisar centenars de milions de dòlars per dur a terme un programa de voluntariat d’estiu per a joves en situació de risc. El primer ministre ha defensat la tria de WE per la seva llarga tradició en el sector del lleure juvenil i ha assegurat que es van seguir els consells dels funcionaris. "Ens vam moure ràpidament per intentar obtenir ajuda per a la gent tan ràpidament com poguéssim, amb tota flexibilitat", ha afirmat Trudeau.

La pregunta en aquest episodi és: ¿va ser suficient la seva actuació per convèncer els canadencs que no va fer res malament, deixant de banda espinoses preguntes ètiques que han deixat caure els mitjans de comunicació i han malmès el suport electoral al seu país?

WE està vinculada no només a la família de Trudeau, sinó també al seu ministre de Finances, Bill Morneau. La mare i el germà de Trudeau van guanyar més de 200.000 dòlars canadencs (125.600 euros) durant els últims cinc anys en conferències organitzades per l'entitat benèfica. La filla de Morneau hi treballa i la seva família ha viatjat a l'estranger dos cops amb l'ONG. Tots dos han demanat disculpes, però no es penedeixen de la decisió del seu gabinet. Tots dos estan sota investigació de la comissió d’ètica del país.

O WE o res

Durant el testimoni, Trudeau ha reforçat el que altres han dit abans: que els funcionaris públics van triar l'entitat i que el seu govern es va plantejar una "elecció binària" d'acceptar el pla o haver d'abandonar-lo del tot. En la seva declaració, el primer ministre ha afegit que la percepció d’un conflicte d'interessos amb la seva família va fer que la decisió quedés "en suspens" durant dues setmanes per assegurar-se "que tot es feia bé".

L'escàndol va esclatar fa un mes, quan el govern de Trudeau va anunciar l'adjudicació d’administrar el programa d’estiu i el seu pressupost de 912 milions de dòlars canadencs (uns 570 milions d'euros) a l'entitat WE, fundada pels germans Craig i Marc Kielburger quan eren adolescents i que s'ha convertit en una xarxa d’organitzacions que han construït escoles i pous en països com Kènia i Nicaragua. L'organització és molt popular al Canadà per inspirar els joves a involucrar-se en qüestions de justícia social a través de programes escolars i grans concerts que inclouen ponents motivacionals, com ara el príncep Enric, Malala Yousafzai, així com Trudeau i la seva dona, Sophie Grégoire Trudeau.

Ambaixadors de la causa

L’organització benèfica ha afirmat que els Trudeau han sigut uns ambaixadors de la seva causa i ha reconegut que Sophie Grégoire Trudeau va rebre 600 euros per una xerrada el 2012, quan el seu marit encara no era primer ministre, i que encara ara hi està involucrada de manera voluntària. Qui sí que va cobrar va ser Alexandre Trudeau, germà cineasta del dirigent, i la seva mare, Margaret, que va ser primera dama del país als anys 70, que durant quatre anys van actuar en nom de WE.

Testimonis previs han reafirmat aquesta setmana en la comissió parlamentària que Trudeau no estava involucrat en la selecció de la institució benèfica per administrar el programa, que va suposar supervisar fins a 100.000 estudiants voluntaris. D'acord amb documents publicats aquesta setmana, l'ONG ha facturat fins a 43,5 milions de dòlars canadencs per executar el programa, però després que la polèmica esclatés el govern va anunciar l'aturada del programa i els germans Kielburgers van dir que tornaran tots els diners.