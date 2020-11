Un jutge ordena al govern de Trump aturar l'expulsió de menors no acompanyats pel covid-19

Un jutge federal nord-americà ha ordenat aquest dimecres al govern de Donald Trump que deixi d'expulsar nens migrants no acompanyats detinguts a la frontera sense permetre'ls fer peticions de refugi o asil. Un fort revés a les mesures imposades per la Casa Blanca per l'emergència sanitària.

El jutge Emmet Sullivan, d'un tribunal del Districte de Colúmbia, ha sentenciat a favor dels menors no acompanyats que s'enfronten a l'expulsió del país després que el govern de Trump aprovés una normativa que permet expulsar estrangers arrestats a la frontera argumentant una emergència sanitària per covid-19.

En l'ordre, el jutge adverteix que els nens migrants no acompanyats que són detinguts per agents fronterers han de rebre les salvaguardes que el Congrés va establir per a ells i han de ser portats a refugis supervisats pel govern durant els procediments d'immigració, segons recull l'agència Efe.

El cas el va presentar la Unió Americana de Llibertats Civils (ACLU) i altres organitzacions en nom d'un guatemalenc de 15 anys que va arribar sol als Estats Units l'agost passat. Segons el Washington Post, des de l'inici de la pandèmia el govern ha expulsat en calent fins a 8.000 menors no acompanyats.

El passat mes de març, el vicepresident Mike Pence, responsable de l'operatiu pel covid-19 al país, va ordenar als Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC) fer servir els seus poders d'emergència per segellar eficaçment les fronteres dels Estats Units, tot i les reticències mostrades per la principal agència sanitària de país, segons expliquen els mitjans de comunicació nord-americans.

Segons dades del mateix govern, el setembre passat més de 48.000 immigrants van ser expulsats arran d'aquesta normativa a la frontera sud, i a l'octubre el New York Times va informar també que més de 200 nens que no eren mexicans van ser expulsats pels agents fronterers cap a aquest país.