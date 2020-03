Els EUA deportaran a Alemanya un home de 94 anys que havia treballat en un camp nazi

Un jutge d'immigració dels Estats Units ha ordenat que l'alemany Friedrich Karl Berger, de 94 anys, sigui deportat al seu país per haver sigut vigilant en un camp de concentració nazi, el de Neuengamme, prop d'Hamburg. L'home hi va treballar durant l'hivern del 1945, quan milers de reclusos eren obligats a treballar a l'aire lliure "fins a l'esgotament i la mort", ha declarat el jutge. L'acusat cobrava una pensió des d'Alemanya per la feina realitzada durant la seva vida, "fins i tot el seu servei en temps de guerra", ha destacat el magistrat.

"Berger formava part de la maquinària repressiva de les SS que mantenia els presoners del camp en condicions de confinament inhumanes", va dir Brian A. Benczkowski, assistent del fiscal general, en una declaració dijous. Va afegir, a més, que "aquesta sentència mostra el compromís continu del departament de Justícia per crear mesures justes, encara que sigui tard, per a les víctimes de la persecució nazi en temps de guerra".

Friedrich Karl Berger, que viu actualment a la localitat d'Oak Ridge, a Tennessee, ha declarat al Washingon Post que se li va ordenar treballar al camp, que no portava cap arma i que li semblava "ridícul tot plegat, després de 75 anys" dels fets.

L'acusat va treballar en un annex al camp de concentració de Neuengamme, prop de la localitat alemanya de Meppen, on van ser empresonats jueus, polonesos, russos, danesos, letons, francesos, italians i opositors polítics dels nazis, segons el departament de Justícia de Tennessee. A finals de març del 1945 Berger va ajudar a custodiar presoners durant l'evacuació del camp principal, un viatge de quasi dues setmanes que va acabar amb la vida de 70 persones, segons el mateix departament.

L'impulsor del cas

Eli Rosenbaun, un conegut advocat nord-americà especialitzat en processar nazis, va impulsar el cas de Berger al Tribunal Federal d'Immigració de Memphis. El lletrat ha explicat que, per tirar endavant el cas, va rebre una important ajuda en matèria d'investigació de les autoritats policials i arxivístiques d'Alemanya, Anglaterra, Dinamarca, Polònia i Rússia. L'exvigilant del camp nazi va arribar als EUA el 1959 i es va barrejar ràpidament i fàcilment amb la resta del veïnat d'una nació acostumada a la immigració provinent de tot arreu.

Efraim Zuroff, historiador de l'Holocaust del Centre Simon Wiesenthal, s'ha mostrat satisfet per la decisió de deportar Berger, i ha declarat que "la seva avançada edat no reduïa en absolut la seva culpabilitat ni de la necessitat de fer-lo responsable dels seus crims". "Aquests dies, quan veiem un creixement dels moviments d'extrema dreta, és un recordatori que fins i tot anys després d'haver comès aquests crims s'exigiran responsabilitats, perquè la justícia no té data de caducitat", ha afegit Zuroff, que ha perseguit criminals de guerra nazis durant quaranta anys.