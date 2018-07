Els jutges del Suprem de Polònia desafien el govern, que els vol obligar a jubilar-se

Polònia continua amb l'aplicació de la nova llei que reforma el Tribunal Suprem tot i el procediment d'infracció obert per la Comissió Europea i la negativa de diversos jutges, entre els quals hi ha la presidenta del tribunal, a acatar la norma que força la seva renúncia avançant l'edat de jubilació.

L'oficina del president de Polònia ha anunciat que la presidenta del Tribunal Suprem, Malgorzata Gersdorf, abandonarà el seu càrrec aquest dimecres en aplicació de la llei que reforma el funcionament d'aquesta institució, i que el magistrat Józef Iwulski serà el seu substitut.

La nova llei del govern polonès sobre el Tribunal Suprem, que va entrar en vigor ahir, rebaixa l'edat de jubilació dels jutges de 70 a 65 anys, la qual cosa obliga a retirar-se 27 dels 72 magistrats que formen aquest òrgan, incloent-hi la mateixa Gersdorf, una de les juristes més crítiques amb les reformes del partit governant a Polònia, l'ultradretà Llei i Justícia.

La llei estableix que els jutges que vulguin continuar en el càrrec ho han de demanar al president polonès, Andrezj Dubte, vinculat a Llei i Justícia, que podria renovar el seu mandat per tres anys més.

Almenys 16 jutges de 65 anys o més ja han presentat una sol·licitud per mantenir-se en el càrrec i han remès els corresponents certificats mèdics requerits per demostrar que són aptes per continuar en les seves funcions.

Gersdorf, que ahir es va reunir amb el president polonès, encapçala el grup de magistrats que es neguen a abandonar el càrrec, ja que consideren que la reforma és inconstitucional i vulnera l'estat de dret.

"La presidenta del Tribunal Suprem, Malgorzata Gersdorf, té la intenció de presentar-se demà al seu lloc de treball amb tota normalitat", ha declarat avui Michael Laskowski, el portaveu del Tribunal Suprem.

Abans, Gersdorf havia dit que es considera "la presidenta del tribunal fins al 2020 (final del seu mandat segons la norma anterior), d'acord amb el que disposa la Constitució polonesa".

Al llarg d'aquesta jornada s'han organitzat concentracions de suport als jutges del Tribunal Suprem, i diversos grups de persones s'han manifestat davant del palau presidencial, mentre Dubte i Gersdorf mantenien una trobada, amb una gran pancarta en què es podia llegir "Qui vulnera la llei és un traïdor a la nació".

Malgorzata Gersdorf va denunciar que la "purga" de jutges del Tribunal Suprem es durà a terme avui dimecres "sota l'aparença d'un canvi en l'edat de jubilació", cosa que deixarà "en l'anomenat estat de repòs molts grans jutges i grans juristes ".

També demà estan previstes concentracions de suport als jutges del Suprem, i el premi Nobel de la pau i expresident polonès Lech Walesa ha assegurat que es traslladarà a Varsòvia per participar en les mobilitzacions.

Per la seva banda, la Comissió Europea obria dilluns un nou procediment d'infracció contra Polònia com a resposta a la reforma judicial, amb l'objectiu de "protegir la independència" del Tribunal Suprem, en entendre que la nova llei vulnera la independència d'aquesta institució.

L'executiu comunitari va expressar la seva preocupació pel fet que la norma no estableixi cap tipus de criteri perquè el president decideixi si renova o no el mandat de cada jutge i, un cop presa la decisió, que no hi hagi la possibilitat que sigui revisada i validada judicialment.

"La Comissió Europea considera que aquestes mesures minen el principi de la independència judicial, incloent-hi la irrevocabilitat dels jutges, i per tant Polònia no estaria complint les obligacions que recull el Tractat de la Unió Europea", va assegurar la Comissió en un comunicat.

Per la seva banda, el govern polonès defensa la necessitat de reformar el seu sistema judicial, ja que manté les mateixes estructures des del període comunista, i considera que l'estructura de la justícia és una competència exclusiva de cada estat membre, de manera que la Comissió no hauria de qüestionar la nova llei.