Un home llança un explosiu a l'ambaixada dels EUA a Montenegro

Un home ha atemptat la matinada d'aquest dijous contra l'ambaixada dels Estats Units a Podgorica, la capital de Montenegro. Segons ha detallat el govern del país, que investiga ara els motius de l'incident, l'atacant hauria mort després de llançar un artefacte explosiu -possiblement una granada de mà- a l'interior de la seu diplomàtica i de fer detonar els explosius que portava damunt del cos suposadament. L'incident no ha causat més ferits. Tal com ha informat la policia montenegrina, seria un home nascut a Sèrbia, de 43 anys, i resident a la capital del país.

Segons la televisió pública de Montenegro, RTCG, el sospitós, el cadàver del qual s'ha trobat al davant de la seu nord-americana, ha sigut identificat com Dalibor Jaukovic, un antic soldat que al 1999 va ser condecorat amb una medalla de mèrits en el sector de Defensa i Seguretat de l'antiga Iugoslàvia. Com explica el mateix canal de televisió, l'assaltant estava en contra de l'OTAN, a la qual Montenegro pertany des de l'any passat, ja que així s'havia manifestat en diverses ocasions en el seu perfil de Facebook.

La policia, que segueix investigant els fets, ha apuntat que en el lloc de l'explosió "hi ha quedat un cràter" i que "no hi ha hagut altres danys materials que hagin afectat l'ambaixada dels Estats Units". La mateixa ambaixada ha sigut la primera a fer referència a l'atac, i ha llançat una alerta de seguretat on demanava als ciutadans nord-americans que evitessin anar-hi fins a nou avís. També aconsellava evitar "multituds i manifestacions". La seu diplomàtica estarà tancada aquest dijous, tot i que atendrà "casos d'emergència" exclusivament.

Montenegro, una de les nacions més joves del món, és un petit país de 640.000 habitants situat entre Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Kosovo i Albània. Formava part de Iugoslàvia i es va independitzar l'any 2006. Avui és un dels candidats més ferms a ingressar pròximament a la Unió Europea.