Leopoldo López: "Cal aconseguir eleccions lliures a Veneçuela"

Dos dies després d' arribar a Madrid, el líder opositor veneçolà Leopoldo López s'ha reunit aquest dimarts amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En una roda de premsa posterior des del Círculo de Bellas Artes de la capital espanyola, López ha assegurat que "la posició de Sánchez és clarament que [Nicolás] Maduro és un dictador" i que "cal aconseguir unes eleccions lliures i democràtiques a Veneçuela". "Avui en dia, gràcies a la feina de molts líders veneçolans, queda clar que Veneçuela és una dictadura i Maduro és un criminal", ha afegit. El president del partit Voluntad Popular ha mostrat la seva "convicció" que "Veneçuela serà lliure, no per obra i gràcia d'agents externs sinó per la força interior dels veneçolans en coordinació amb el món lliure".

López va ser condemnat a gairebé 14 anys de presó, el 2015, arran de la seva participació en les protestes contra el govern de Nicolás Maduro de l'any anterior. Des del juliol del 2017 complia la condemna a casa seva, però el 30 d'abril de l'any passat l'autoproclamat president encarregat de Veneçuela, Juan Guaidó, el va alliberar. Des de llavors, López vivia a la residència de l'ambaixador espanyol al país llatinoamericà, però la setmana passada va sortir "clandestinament" del país a través de la frontera amb Colòmbia i, des d'allà, va volar a Madrid, on va arribar diumenge. "Jo no volia marxar de Veneçuela, sempre ho he dit. Lamentablement, les circumstàncies m'hi han portat", ha afirmat aquest dimarts, però ha deixat clar que la seva voluntat és tornar al seu país.

Mentrestant, diu, es dedicarà a "promoure i impulsar que es puguin celebrar unes eleccions presidencials lliures, justes i verificables" i que treballarà perquè "els responsables de les violacions de drets humans, les tortures i els assassinats" que s'han produït a Veneçuela "siguin sotmesos a la justícia internacional". En aquest sentit, ha advertit que Europa i els Estats Units "no poden donar l'esquena" als qui lluiten contra el règim de Maduro, sobre el qual ha recordat que l'ONU considera que ha comès "crims de lesa humanitat".

Detenen una cunyada de la seva germana

Aquest dilluns a la tarda, agents del Servei Bolivarià d'Intel·ligència (Sebin) van detenir Nathaly Sifontes, cunyada de Diana López, la germana gran de Leopoldo López, segons informa Efe citant fonts properes a la família. Des de llavors, Sifontes és als calabossos del Sebin, sense que les autoritats hagin donat més informació sobre el cas. Des que dissabte es va saber que López havia fugit del país, les autoritats veneçolanes han fet una desena de detencions, tot i que la majoria d'arrestats ja han sortit en llibertat.

El mateix dilluns va ser detingut el periodista Roland Carreño, coordinador de Voluntad Popular. El partit explica que Carreño va ser "abordat per camionetes negres sense identificació" i avisa que "fa responsable el dictador Maduro de qualsevol agressió" que pugui patir durant la seva "desaparició".