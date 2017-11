Els liberals trenquen les negociacions per formar govern amb Merkel

Els pitjors auguris per a Angela Merkel s'han complert. El Partit Liberal (FDP) ha trencat aquest dilluns les converses prèvies destinades a formar un nou govern amb el bloc conservador de la cancellera i Els Verds perquè considerava que no s'havia arribat a principis d'acord en temes fonamentals. Merkel ha anul·lat la seva agenda oficial per a la jornada d'avui per centrar-se en la recomposició i l'estratègia a seguir a partir d'ara per superar la crisi.

L'anunci del trencament de les negociacions la va fer el president de l'FDP, Christian Lindner, després de cinc setmanes de converses per prendre la temperatura dels tres partits. "És millor no governar malament", ha dit Lindner a través del seu compte de Twitter.

Wir werfen niemandem vor, dass er für seine Prinzipien einsteht. Wir tun es aber auch für unsere Haltung. Wir sind für Trendwenden gewählt worden. Sie waren nicht erreichbar. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. CL #jamaika #sondierung — Christian Lindner (@c_lindner) 19 de novembre de 2017

Les tres formacions han sigut incapaces de superar els punts crítics que les separaven, com la política de refugiats, la protecció del medi ambient i la voluntat dels liberals d'aplicar rebaixes fiscals. Ja de matinada, la cancellera lamentava en una compareixença pública el fracàs del diàleg, que la deixa en una situació crítica per renovar el que seria el seu quart mandat i després que els socialdemòcrates de Martin Schulz es neguessin a reeditar l'anomenada gran coalició. El panorama que s'obre ara a la política alemanya és del tot inèdit però Merkel va alertar del "risc" que suposaria haver de tornar a convocar unes noves eleccions davant la possibilitat d'arribar a un acord que permetés la formació d'un govern estable.

Les alternatives a partir d'ara són, a banda de convocar eleccions, que la CDU de Merkel la proposi com a candidata a cancellera al Bundestag; podria ser escollida per majoria simple. També hi ha qui apunta a la possibilitat de reclamar a Shculz que reconsideri la seva negativa i que entri a la roda de negociacions per ressuscitar la Gran Coalició. En la història de la República Federal d'Alemanya, és a dir, des del 1949, no hi ha hagut mai un executiu de minoria a escala federal, i sempre s'han format coalicions amb acords previs que fan de programa comú de govern.

Merkel es reunirà avui amb el president alemany, Frank-Walter Steinmeier, per informar-lo de la situació, segons va informar en la breu compareixença davant de la premsa. "Assumirem la responsabilitat pel nostre país també en hores difícils i seguirem negociant amb molta responsabilitat, perquè la gent a Alemanya majoritàriament desitjava avui que ens trobéssim", ha manifestat.

Qui sí que es va mostrar particularment satisfet per la crisi oberta al país és la ultradretana i xenòfoba Alternativa per Alemanya (AfD). La líder parlamentària de la formació, Alice Weidel, que s'ha atribuït "l'èxit" pel trencament de les negociacions. L'AfD va obtenir a les eleccions del 24 de setembre el 12,6% dels sufragis, percentatge que va permetre que per primer cop la ultradreta entrés al Bundestag després de la Segona Guerra Mundial.