El líder de l'autoproclamada República de Donetsk mor en una explosió

El líder de l'autoproclamada República de Donetsk, Aleksandr Zakhàrtxenko, ha mort aquest divendres en una explosió en una cafeteria de la capital, segons han confirmat diverses fonts de l'agència ucraïnesa UNIAN a l'agència oficial de notícies russa, RIA Novosti.

L'explosió, les causes o intenció de la qual encara es desconeixen, ha destrossat la cafeteria Separ, localitzada al carrer Pushkin, al centre de la ciutat.

De fet, el local és molt a prop de l'habitatge de Zakhàrtxenko, que era el cap i el primer ministre d'aquesta província rebel que el 2014 va decidir independitzar-se d'Ucraïna i annexionar-se a Rússia.

"El líder de la RPD, Aleksandr Zakhàrtxenko, ha mort com a conseqüència d'una explosió al bar Separ", han explicat diversos mitjans russos, que han afegit que també ha sigut ferit un ministre de l'autoproclamada república.

Acusacions a Kiev

Hores després, Rússia ha acusat el Govern de Kíev del suposat atemptat.

"Hi ha fonaments per pensar que darrere d'aquest assassinat està el règim de Kíev, que en més d'una ocasió ha recorregut a mètodes similars per desfer-se d'aquells que discrepen", ha dit als periodistes la portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors rus, Maria Zajárova.

Proclamació d'independència

Les regions ucraïneses de Donetsk i Lugansk es van proclamar independents el maig del 2014 després de fer referèndums en què els votants van donar suport a aquesta opció.

A Donetsk, després del referèndum, Denis Puixilin, copresident de l'autoproclamada República Popular de Donetsk, va demanar a Moscou que considerés integrar el nou estat independent a la Federació Russa.

"Nosaltres, el poble de la República Popular de Donetsk, d'acord amb els resultats del referèndum de l'11 de maig del 2014 i en virtut de la declaració de sobirania de la RPD, declarem que constitueix un estat sobirà", deia la proclamació.