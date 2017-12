El líder d'Hezbol·lah demana una tercera intifada

Desenes de milers de persones han respost aquest dilluns a la crida del líder d’Hezbol·lah, Hassan Nasrala, que havia demanat a tots els compatriotes libanesos i als seus "germans" dels campaments palestins a protestar "a tot arreu", com a mostra de suport i solidaritat amb el poble palestí. "Reafirmem el nostre suport a Palestina, que és la nostra causa original", havia dit Nasrala en un discurs televisat.

Amb una organització admirable, els seguidors de la milícia pro-iraniana han tallat el trànsit a les principals carrers de Dahiyeh (els suburbis al sud de Beirut), una de les zones més afectades pels bombardejos israelians de l’estiu del 2006. Per aquest motiu, aquesta marxa multitudinària ha cobrat encara més simbolisme, perquè hi han participat les vídues, orfes i altres damnificats de la segona guerra entre Israel i el Líban.

Amb càntics de "mort a Israel i als Estats Units", acompanyats per una estrident música des de megàfons ubicats a cada 100 metres, milers de dones, nenes i nens en un costat del carrer, i homes i adolescents a l’altre, han recorregut les avingudes del feu de Hezbol·lah a Beirut.

Els manifestants han fetonejar banderes grogues d’Hezbol·lah i banderes palestines, amb pancartes amb lemes com: "Jerusalem és la nostra capital" o "Israel només coneixes el llenguatge de la força". Molts d'ells repetien un discurs aprés i a d’altres se’ls veia més convençuts, però tots coincidien que "és l’obligació de qualsevol àrab i musulmà donar suport als palestins" després de la decisió dels EUA de reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel.

"Estem aquí perquè ens ho ha demanat Nasrala. Donem suport als palestins", diu a l’ARA Zainab, una estudiant de secundària. "Hem vingut perquè no acceptem Jerusalem com a capital d’Israel. Lluitarem fins al final. No tenim por d’Israel, Hezbol·lah sempre guanyarà", diu desafiant Alí, un “boy scout” del grup Al Mahdi. Les joventuts d’Hezbol·lah han fet una demostració de disciplina militar marxant com si fos una desfilada.

Des d’unes enormes pantalles instal·lades per a l’ocasió, ha aparegut una hora i mitja després i en directe Nasrala. Els càntics de protesta i la música es s'han aturat per escoltar el secretari general d’Hezbol·lah.

En el seu discurs desafiant, Nasrala ha assegurat que la millor resposta a la decisió de Trump és "el camí a una tercera intifada". "Davant d’aquesta descarada agressió nord-americana-sionista contra Al-Quds (Jerusalem), els llocs sagrats i la nació, reiterem la nostra postura i compromís fins a la victòria o el martiri".

El líder d’Hezbol·lah ha assegurat que "Jerusalem i la lluita per Palestina tindran ara la nostra prioritat" després de les "victòries cultivades a la regió", i ha demanat a les diferents faccions palestines que "s’uneixin i treballin plegades" per aconseguir aquest objectiu.

Les seves paraules han ressonat davant d’una multitud de seguidors de la milícia xiïta libanesa i familiars de combatents màrtirs que, igual que els seus caiguts, estan disposats a sacrificar-se, de nou, per la causa palestina.