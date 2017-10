Xi Jinping, un poder sense límits ni hereus

El president de la Xina, Xi Jinping, va presentar ahir el seu nou equip sense un successor clar, comptant amb col·laboradors molt pròxims, però fent concessions a algunes de les faccions del Partit que estan prou afeblides per no fer-li ombra.

El secret més ben guardat del 19è congrés del Partit Comunista Xinès (PCX) es va desvelar l’endemà de la clausura, amb la teatralitat habitual del protocol xinès. Els membres del nou comitè permanent es van presentar davant la premsa desfilant ordenadament darrere del president Xi Jinping en una sala del Gran Palau del Poble. Fins a aquell moment tot eren travesses i per fi es va conèixer la identitat de les cinc persones que acompanyaran el president i el primer ministre, Li Keqiang, al govern de la nació. Són, per ordre d’aparició, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Hunin, Zhao Leji i Han Zheng.

Entre ells no hi ha cap dels noms que sonaven com a successor de XiJinping i tots tenen més de 60 anys. L’edat els allunya de la successió, ja que cap estarà en disposició d’agafar el relleu al president xinès en acabar el seu segon mandat el 2022, si es manté la norma no escrita, però respectada, que els majors de 68 anys no entren en els òrgans de direcció. Els favorits en les travesses a successió -Hu Chunhua, Chen Min’er i Zhang Qingwei- van quedar apartats, encara que elegits per al politburó.

Davant la composició del nou nucli de poder es pot deduir que Xi Jinping pot intentar mantenir-se en el càrrec més enllà del seu segon mandat. Ha aconseguit centralitzar a les seves mans tots els ressorts de poder i ha sortit del congrés enfortit després d’aconseguir que les seves teories siguin incorporades a la Constitució. Cap president havia acumulat tant de poder des de Deng Xiaoping.

En el comitè permanent, Xi Jinping s’ha envoltat d’homes de confiança, com Li Zhanshu, però també estan representades faccions com la Lliga de la Joventut, amb Wang Yang, i la del poderós grup de Xangai de l’expresident Jiang Zemin, amb Han Zheng.

Es pot interpretar com una manera de buscar consens dins del Partit després d’afeblir els corrents que podien qüestionar-lo. Tot sembla indicar que el PCX accepta la fi de la direcció col·legiada i admet que necessita un home fort per liderar el país en la “nova era” del “socialisme amb característiques xineses”.

Durant la presentació de la nova guàrdia només va parlar el president Xi Jinping, que es va mostrar distès i somrient. Fins i tot va començar el seu discurs agraint la cobertura realitzada pels mitjans estrangers, tot i que a alguns d’ells, com la BBC, no se’ls va convidar a l’acte.

Sense dones

El clausurat 19è congrés del Partit Comunista de la Xina va triar també els membres del comitè central, 204 delegats de ple dret i 176 suplents. D’entre ells, es van triar per votació els 25 membres del politburó i els set del comitè permanent, l’òrgan de poder del país.

La “meitat del cel”, frase amb la qual Mao Zedong va reivindicar el paper i els drets de la dona en una societat amb una forta tradició patriarcal que les reduïa a objectes, segueix sense haver conquistat el seu lloc el 2017. Només deu dones han entrat en el comitè permanent, representen el 4,8% i tres d’elles pertanyen a minories. Al politburó només hi ha una dona, Sun Chunlan, de 67 anys i directora del sindicat Front Unit. La paritat està molt lluny i el poder polític segueix en mans dels homes.