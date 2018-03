Surten en llibertat els set detinguts per l'assassinat del periodista eslovac

La policia eslovaca ha posat aquest dissabte en llibertat els set detinguts fins ara en relació amb l'assassinat del periodista d'investigació Jan Kuciak i la seva xicota, Martina Kusnirova, trobats morts a trets dilluns passat prop de Bratislava, informa la premsa local.



El diari "Slovak Spectator" assenyala en la seva versió electrònica que 48 hores després de la seva detenció en una batuda a l'est del país, els detinguts van ser posats en llibertat després de determinar certes informacions necessàries per a un possible judici.



Tant la policia com la fiscalia especial encarregada d'investigar el cas no van donar més informacions sobre aquest tema. E ntre els detinguts hi havia l'empresari italià Antonino Vadala i dos dels seus familiars per la seva presumpta relació amb l'assassinat de Kuciak, que investigava presumptes vincles de la màfia calabresa amb alts càrrecs eslovacs.



Vadala, que en les investigacions sobre la mort de Kuciak apareixia relacionat amb la màfia, era soci d'una assessora personal del primer ministre eslovac, Robert Fico.



La policia va realitzar aquesta setmana registres domiciliaris en almenys tres localitats eslovaques, per dilucidar l'anomenada "pista italiana" del crim.



En el seu últim article, Kuciak va documentar que les activitats de la màfia italiana a Eslovàquia es centraven en el frau fiscal mitjançant factures falses i estafes amb fons europeus, i casos de tinença il·lícita d'armes i amenaces de mort a empresaris.



Més de 20.000 persones van sortir ahir als carrers de Bratislava i altres ciutats del país per expressar el seu rebuig a l'assassinat.



La violenta mort del periodista, de 27 anys, ha provocat un clam de protesta als carrers i al Parlament del país, que amenaça de fer caure fins i tot l'Executiu d'Eslovàquia, que és membre de la UE des de 2004.