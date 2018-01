El llibre que va enfurismar Donald Trump serà una sèrie de TV

El controvertit llibre Fire and Fury [Foc i fúria], tindrà una segona vida a la televisió. O potser fins i tot al cinema. La productora nord-americana Endeavor Content ha comprat els drets al periodista Michael Wolff, que figurarà als crèdits com a productor executiu.

Són grans notícies per a l’escriptor. Segons el mitjà especialitzat The Hollywood Reporter, del qual el mateix Wolff és columnista, el contracte fregaria les set xifres. A més, el llibre s’ha convertit en només dues setmanes en número 1 en vendes, amb uns 250.000 exemplars en paper venuts i més d’un milió a la impremta i a punt per repartir-se per tot el país.

Està encara per veure si l’administració Trump tractarà d’impedir l’estrena de la versió audiovisual de Fire and fury, com ja va fer amb el llibre. En publicar-se l'obra, el president va assegurar que aquesta estava "plena de mentides, tergiversacions i fonts que no existeixen", i fins i tot va advocar per endurir les lleis anti-libel (anti-difamació) als Estats Units.

No està clar tampoc qui interpretarà els principals personatges, tot i que experts i profans ja han fet les seves travesses. Per fer de president, sonen els actors Alec Baldwin -que ja el va interpretar al Saturday night live- i l'histriònic Nicolas Cage. Laura Benanti podria encarnar Melania Trump (ja ho va fer al Late Night de Stephen Colbert) i Katherine Heigl, podria interpretar Ivana.

Després que el president Trump intentés evitar la publicació de Fire and fury, els editors van avançar-ne l'estrena i obtenir grans xifres de vendes. Molts a Hollywood pensen ja en l'impacte que podria tenir el llibre a la petita (o gran) pantalla.