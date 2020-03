La Llombardia farà proves a qui tingui un sol símptoma

La Llombardia, la regió italiana més afectada pel coronavirus -amb més de 5.400 víctimes mortals fins ahir- farà les proves per detectar el Covid-19 a tothom que presenti només un símptoma compatible amb la malaltia. Un canvi d’estratègia que contradiu el protocol de l’Institut Superior de Sanitat italià (ISS), que recomana sotmetre a les proves només els que presentin diversos símptomes. “En un primer moment estava indicada per a persones amb dos o tres símptomes clàssics, però a partir d’ara qui presenti un sol símptoma, ja sigui febre, refredat o tos, podrà ser sotmès a la prova”, va anunciar el president regional, Attilio Fontana.

A finals de febrer, el comitè científic que assessora el ministeri de Sanitat italià va difondre un document que recomanava a les autoritats regionals -que tenen la competència en matèria sanitària- fer la prova exclusivament als simptomàtics o a les persones que havien estat en una de les zones d’alt risc, que en aquell moment es limitaven a una desena de pobles de la Llombardia i el Vèneto. Amb el pas dels dies i la difusió de virus a tot el país, un nou protocol va prioritzar fer els tests a persones amb una infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat per respirar) que haguessin estat en una àrea de transmissió local del coronavirus, a simptomàtics que haguessin mantingut contacte amb persones infectades o als que tinguessin una infecció respiratòria lleu que necessités hospitalització.

En teoria, la decisió depèn del metge d’atenció primària, que s’encarrega de controlar per via telefònica l’estat d’una persona sospitosa de contagi. Si el metge considera que les condicions de salut s’agreugen, pot recomanar el trasllat a l’hospital, on serà sotmès a la prova del Covid-19. A la pràctica, cada regió està aplicant les recomanacions de manera diferent. Al Vèneto, les autoritats regionals van anunciar que faran proves de massa als seus ciutadans, mentre que en ciutats amb un alt nombre de contagis com Milà o Bèrgam, totes dues a la Llombardia, la prova es fa només als que estan en estat greu i requereixen hospitalització. Una situació que fa que molts malalts vagin a urgències quan ja és massa tard i posa en dubte les xifres oficials respecte al nombre de contagis i morts que cada dia ofereixen les autoritats sanitàries nacionals i regionals.

Butlletí de guerra

Les últimes, d’ahir, són un butlletí de guerra: 919 morts en 24 hores, un augment rècord des que va començar la pandèmia, que eleven el total a 9.134. Amb 4.401 nous contagis, els casos actius són 66.414, segons les dades de Protecció Civil. Des de la detecció de virus a Itàlia a finals de febrer, s’han registrat un total de 86.489 casos positius, que superen el total de contagis que s’han declarat a la Xina, origen del brot: 81.897. Aquestes dades confirmen que el ritme dels contagis s’ha alentit però encara no s’ha arribat al pic de l’epidèmia, que segons els experts s’hauria de produir en els pròxims dies. El president del Consell Superior de Sanitat, Franco Locatelli, va confirmar que hi ha “senyals clars”, però insistia que cal mantenir les actuals mesures de restricció dels moviments i aïllament per aconseguir contenir l’epidèmia. Alleugerir les mesures de contenció podria conduir a una segona onada d’infeccions, com ha passat a Codogno, el poble llombard de tot just 16.000 habitants on es va detectar el primer cas de coronavirus a Itàlia.

Segona onada

La localitat va ser posada en quarantena a finals de febrer amb deu municipis de la Llombardia i el Vèneto, però després que el govern ampliés el confinament al conjunt del país, va deixar de ser “zona vermella”.

Els experts es referien a aquest poble com a exemple que les mesures restrictives serveixen per contenir l’epidèmia, després que durant setmanes es produís una disminució progressiva dels contagis i en els últims quatre dies no es registrés cap nou cas. Fins ahir, quan es van confirmar sis positius. L’alcalde, Francesco Passerini, creu que va ser un error abolir les restriccions al poble, on en els últims dies “ens havíem aturat en 268 casos”. “Un senyal que les prohibicions introduïdes amb la zona vermella havien funcionat”.