La lluita contra el canvi climàtic paralitza cinc punts de Londres

Activistes contra el canvi climàtic del grup Extinction Rebellion, que el 2 d’abril van protagonitzar una acció al Parlament britànic, quan un grup dels seus membres es van despullar parcialment a la tribuna del públic de la Cambra dels Comuns, van elevar ahir el to de la protesta tallant cinc punts emblemàtics de Londres, incloent-hi el pont de Waterloo i el cèntric Oxford Circus.

Les intervencions van constituir el primer acte d’un seguit de manifestacions continuades que volen allargar en el temps i amb què pretenen portar la capital britànica a un moviment que cridi l’atenció i duri tant com sigui possible. El grup demana a l’executiu de Theresa May mesures urgents per frenar el canvi climàtic.

Els responsables van anunciar que acamparien al pont de Waterloo i a Oxford Circus, i que s’hi quedarien fins a dues setmanes o fins que el govern acceptés obrir converses amb l’objectiu de declarar una emergència climàtica, aconseguir reduir a zero les emissions de gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle a l’arribar al 2025 i que es comprometi a crear una assemblea ciutadana per debatre aquest tema.

A banda de Londres, accions similars, per bé que no tan espectaculars ni coloristes, van tenir lloc en diferents ciutats d’arreu del món com ara Melbourne, Accra (Ghana), Berlín i Barcelona [més informació a la pàgina 20].

A Londres hi van participar uns quants milers de manifestants. Van plantar un jardí temporal, amb arbres i plantes, al carril central del pont de Waterloo, van ancorar un iot rosa al centre d’Oxford Circus, amb l’eslògan “Digueu la veritat”, i també van bloquejar per unes hores Piccadilly Circus i els carrers que envolten Marble Arch, al nord de Hyde Park, on van plantar tendes de campanya. A la plaça del Parlament, els responsables d’Extinction Rebellion van pronunciar diferents discursos.

La gran majoria d’accions -on hi havia molts nens, ja en període de vacances de Pasqua- van ser pacífiques. Amb tot, un petit grup de manifestants van ocupar l’espai al davant de les oficines de la companyia petroliera Royal Dutch Shell, a uns cinc minuts a peu del pont de Waterloo, van pintar la façana amb esprais i van trencar un dels vidres de la porta giratòria d’entrada. La policia va detenir tres persones a prop de la Shell, segons va piular a les xarxes Alanna Byrne, portaveu d’Extinction Rebellion. Tot i així, la mateixa portaveu va afegir que en tot moment “el comportament de la policia ha estat molt agradable”.

De fet, tot i la gran presència policial als diversos llocs esmentats, en cap moment no van intentar desallotjar els activistes. Un dels trets més característics del moviment és que ha atret gent de tots els sectors socials, incloent-hi molts ciutadans respectuosos amb la llei que, segons manifestaven ahir a través de piulades, o com va dir Alanna Byrnee, ara estan disposats a ser arrestats per defensar la seva causa. La desobediència civil és la seva arma.

Disposats a anar a la presó

Un dels manifestants, Alex Armitage, un pediatre que participava per primer cop amb la seva família en una protesta mediambiental, va afirmar a les càmeres d’ITV News: “No crec que els científics especialistes en el canvi climàtic menteixin. Disposem de les millors evidències [sobre el problema] i mentrestant tenim un govern completament paralitzat pel Brexit. Hem d’actuar. I fa falta una acció directa sense violència”. En la intervenció que va tenir lloc al Parlament a primers de mes, a la denúncia de la crisi ecològica s’hi va afegir la de la paràlisi política provocada pel Brexit, que segons els activistes impedeix ocupar-se d’una qüestió molt més important que no pas la sortida o no del Regne Unit de la Unió Europea.

Al seu torn, el cofundador d’Extinction Rebellion, Roger Hallam, va declarar a la BBC que havia posat en marxa el moviment a causa de les “aclaparadores evidències del perill de la desaparició de la raça humana”. “En realitat -va afegir- estem accelerant cap a l’abisme, si és que encara no hi hem arribat. El nostre objectiu és crear una crisi política, i si això vol dir que hi haurà detencions i penes de presó, que n’hi hagi”.

L’actitud dels manifestants tant al pont de Waterloo com a Oxford Circus evoca la protesta contra el sistema financer global que el moviment Occupy London va protagonitzar a l’esplanada que hi ha al davant de la catedral de Saint Paul a l’inici de la tardor del 2011. Llavors els dos o tres centenars llargs d’anticapitalistes s’hi van quedar fins al juny de l’any següent amb una acampada permanent. I van tenir en tot moment el vistiplau de les autoritats eclesiàstiques, molt sensibilitzades per la crisi del 2008.