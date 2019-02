La lluita pels menús vegans dels soldats nord-americans

No hi ha cap problema per als fidels de religions amb preceptes estrictes per als àpats. El problema és per als que opten per l’opció vegana, perquè el potent exèrcit nord-americà no preveu cap alternativa per a aquests soldats, cada vegada més nombrosos. En el moment de dur a terme maniobres fora de les casernes o d’un desplegament al camp de batalla, els responsables de logística són capaços de repartir racions de menjar preparat -o sigui, que no cal cuinar- que compleixin les lleis islàmiques (halal) o jueves ( kosher ), però no n’hi ha per als vegans. Un d’aquests militars vegans ha explicat al diari britànic The Guardian que una vegada va passar tot un mes sense tastar res més que no fos verdura de llauna, galetes i bastonets de pa. “Van ser uns dies miserables”, recorda el soldat, que es fa dir John i relata les seves vivències sota la clàusula de l’anonimat, malgrat que admet que cada cop hi ha més companys d’armes vegans. “Volen que els soldats siguin els més capaços i els més preparats físicament i mentalment per a qualsevol acció”, afirma, i es qüestiona la viabilitat del sistema.

No són casos aïllats

En tres anys, entre el 2014 i el 2017, la xifra de seguidors de dietes sense cap component d’origen animal es va multiplicar per cinc als Estats Units, així que si s’extrapola al món militar és fàcil entendre que el cas del John no és ni de bon tros un cas aïllat. En el mateix reportatge del rotatiu britànic, l’oficial Thomas Shearin explica sense amagar-se que es va convertir al veganisme mentre participava en una missió a l’Aràbia Saudita per influència d’un superior que ja feia anys que seguia aquest tipus de dieta. En el seu cas, però, la transició va ser factible a causa del seu rang, que li permet accedir a uns menús especials. Amb tot, els vegans militars asseguren que no seria cap esforç poder satisfer-los, ja que l’ajuda humanitària que els Estats Units distribueixen sovint són plats bàsicament vegetals amb l’objectiu de complir els preceptes religiosos de qualsevol civil, sigui quina sigui la seva religió. L’oficial Shearin conclou que una de les raons del seu canvi d’alimentació ha sigut el seu compromís de “salvar el planeta” i anima a practicar el veganisme ni que sigui “tres cops a la setmana”.